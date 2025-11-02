Mga lungsod nga naigo sa linog nangandam sa pag-abot ni ‘Tino’

Ang Tropical Storm Tino (Internasyonal nga ngalan Kalmaegi), nga gitagna nga motugpa sa Poro, Camotes Islands, sulod sa sunod nga 48 ka oras—o sa Nobyembre 4, 2025—posibleng maka-apekto sa mga lungsod sa amihanang Sugbo nga nagpaalim pa gikan sa magnitude 6.9 nga linog nga miigo niadtong Septiyembre 30.
Ang mga local government unit (LGUs) sa amihanang Sugbo nga nakahiagom og dakong kadaot gikan sa linog gibutang na sa heightened alert ug nagpatuman sa mga precautionary measures agi’g pagpangandam sa bagyo.
Sa Dakbayan sa Bogo, si Mayor Maria Cielo Martinez, sa iyang mensahe sa SunStar Cebu kaniadtong Dominggo, Nobiyembre 2, nagkanayon nga isip usa ka precautionary measure batok sa posibleng pagbaha, landslides, o kusog nga hangin, ang kagamhanan nagpatuman og sayong pagpabakwit.
Iyang gitaho nga 163 ka pamilya ang gibakwit gikan sa Tent City subay sa polisiya sa Red Cross, nga nagdili sa pagpuyo sa mga tents atol sa bagyo.
Ang mga pamilya temporaryong gibalhin sa Bogo Sports Complex. Matud ni Martinez nga ang mga food packs, rescue equipment, ug medical teams giandam na.
Sa Medellin, si Mayor Edwin Salimbangon, sa phone interview sa SunStar Cebu, niingon nga ang ilang pagpangandam naka-pokus sa pag-ila sa mga evacuation centers alang sa mga apektado sa linog nga temporaryong nagpuyo sa mga makeshift tents.
Gitaho ni Salimbangon nga ila nang gisubay ang mga classroom sa nagkalain-laing school buildings nga nakaagom og gagmay’ng liki apan giisip nga luwas gamiton sa mga structural engineers.
Matud niya, upat ngadto sa 10 ka classrooms sa mga napiling eskwelahan, lakip na niadtong anaa sa Barangay Tindog, Curva, ug Panugnawan, ang magamit para sa mga evacuee.
Ang Munisipyo sa San Remigio nagpahigayon og emergency online meeting aron hisgotan ang mga precautionary ug response measures, lakip na ang pagtimbang-timbang sa structural ug community vulnerabilities, evacuation plans, resource mobilization, ug koordinasyon tali sa tanang mga barangay.
Ang Munisipyo sa Tabogon nagpahinumdom sa mga residente nga mokuha lamang og impormasyon gikan sa kasaligan nga mga tinubdan, sama sa local government unit, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ug Pagasa.
Gipahinumdoman usab sa mga awtoridad ang mga mag-uuma sa dapit nga anihon ang nahabilin nga mga abot, sama sa mais ug utanon, ug tipigan kini sa luwas ug uga nga dapit nga layo sa mga mananap.
Gipasidad-an usab ang mga mananagat nga likayan ang pagpangisda o paglawig sa dagat atol sa dili maayo nga kondisyon sa panahon. / DPC, CDF