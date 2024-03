Mga mag-uumang naapektuhan sa baha gitabangan sa Pilmico

Nakigtambayayong ang Pilmico Animal Nutrition Corp. (Pilmico) ug mga distributor uban sa local government unit, agricultural office, ug Provincial Veterinary Office alang sa recovery assistance program sa naapektuhan sa grabe’ng baha sa Brgy. Anibongan, Carmen, Davao del Norte niadtong Pebrero 26 hangtod sa 27, 2024.

Sa unang adlaw, nagpahigayon sila og veterinary mission alang sa livestock raisers ug nanghatag og 36 ka mga sako sa Avemax duck feeds.

Mga 175 ka benepisyaryo ang nakadawat og Vet Kits, lakip na ang mga suplemento sa nutrisyon sa hayop, aron makatabang sa ilang pagkaayo.

Atol sa iyang pangbukas nga pulong, si Jefferson Abian, Pilmico Assistant Vice President for Feeds Sales, nagpasiugda sa kamahinungdanon sa paglahutay sa panahon sa krisis.

Sa Carmen, Davao del Norte, ang Pilmico ug ang mga partner nga distributor niini sa maong lugar, nga mao ang Panabo Bluz ug Chemar Marketing, ni-redirect sa ilang resources ngadto sa ”Padayon Gihapon Ta, Partner” (Let’s Keep Going, Partner).

“Natural calamities can be challenging, but we must learn to move forward as a community. At Pilmico, we are committed to being your ‘Partner for Growth,’ especially when you need it most. We are always ready to provide support and assistance to ensure the growth and development of the livestock industry,” matod ni Abian.

Samtang, ang Pilmico nihimo sa tinuig nga “Agripost Conference” sa pagsaulog ug pag-ila sa mga top-performing local retailers sa nagkalainlaing dapit sa nasod sa ulahing bahin sa miaging tuig.

Kini nga kalihukan nagsilbi usab nga usa ka higayon aron mahatagan ang mga update sa produkto ug industriya sa mga kauban niini. / PR