Mga magbabalaud: I-review ang modernisasyon sa PUV

Giawhag sa mga magbabalaod ang mga hingtungdan nga ahensya sa gobyerno nga i-review ang Public Utility Vehicle (PUV) Modernization Program subay sa tulo ka buwan nga extension nga gihatag sa mga drayber/operator aron pagtuman sa polisiya sa konsolidasyon.

Sa usa ka pamahayag niadtong Huwebes, Enero 25, 2024, si Senate committee on public services chairperson Senador Grace Poe miingon nga ang tulo ka bulan nga extension nga gipahamtang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang haom nga pagpahigayon sa usa ka hingpit nga pag-review sa programa aron makita ang mga kaayuhan niini ug mas masabtan ang pagsupak sa pipila ka mga grupo.

Iyang namatikdan ang kamahal sa bag-ong mga sakyanan nga nakita nga mopuli sa tradisyunal nga Filipino jeepneys isip usa ka “dakong babag” sa paglusad sa modernisasyon nga dili angay ibaliwala.

“Reports of idle units and missed amortization payments by some consolidated groups must be looked into to see the viability of the program. Transport officials should also be open to low cost alternatives such as rehabilitation of jeepneys that are roadworthy to make them environmentally-compliant,” matod ni Poe.

“Modernization is not just about consolidation and throwing to the junkyard our iconic jeepneys. It should be about rejuvenating our transportation landscape to make it safer and more reliable to our commuters, and at the same time sustainable to our drivers and operators,” siya nidugang.

Gihangop usab ni Senador Imee Marcos ang tulo ka buwan nga lugway kay iyang giisa ang panginahanglan sa usa ka plano nga makatarunganon ug madawat sa operators, drivers, ug sa riding-public.

“Ito ay isang magandang hakbang patungo sa tamang direksyon. Gayunpaman, ang karagdagang oras na ito ay dapat gamitin hindi lamang para payagan ang mga jeepney driver na sumailalim sa consolidation, kundi para makahanap ng mas magandang solusyon upang payagan ang ating mga jeepney driver at mga may-ari ng jeep na magpatuloy sa kanilang kabuhayan,” matod niya.