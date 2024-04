Mga magtutudlo alang sa Tara, Basa! Tutoring Program gibansay

Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD 7) bag-o lang nipahigayon og capability-building workshop training alang sa gikuha nga mga tutor ug youth development workers alang sa Tara, Basa! Tutoring Program.

Mokabat sa 487 ka mga tutor ug 97 ka youth development workers, kinsa 2nd–4th-year education students gikan sa Cebu Normal University (CNU), ningsalmot sa pagbansay-bansay, nga nagsugod niadtong Abril 1–5, 2024, sa IT Center 3, Oakridge Business Park, Dakbayan sa Mandaue.

Ang programa sa pagbansay gibahin sa duha ka batches aron mohaum sa daghang mga partisipante, nga nagtugot sa personal nga atensyon ug epektibo nga pagpadali sa mga kalihukan sa pagkat-on.

Uban niini, ang mga partisipante adunay daghang mga oportunidad alang sa interaksyon ug pagtinabangay sa tibuok nga pagbansay.

Kini nga kalihukan nagtumong sa hingpit nga pagsangkap sa mga magtutudlo ug mga batan-on nga mga trabahante sa pagpalambo ug pagtabang kanila nga masabtan sa hingpit ang epektibo nga mga pamaagi sa pagtudlo, mga pamaagi sa pag-apil sa mga estudyante, ug mga pamaagi sa pagkat-on.

Tumong usab sa maong pagbansay-bansay nga makatudlo sila sa mga dili magkabasa nga grade school learners ug mapadali ang Nanay-Tatay Teacher session alang sa mga ginikanan nga epektibo ug episyente.

Gihisgutan nila ni Claribelle Luz Rivera ug Blesilda Malillin sa Ateneo Center for Educational Development (ACED) ang Guidebook for Tutors and Workbook for Learners.

Gipahigayon usab nila ang grupo nga pagtudlo sa mga demonstrasyon sa mga partisipante sa magtutudlo.

Atol sa interactive workshop training, sila si Rivera ug Malllin ningpaambit sa kamahinungdanon sa paghiusa niini nga kapanguhaan ngadto sa proseso sa pagtudlo.

Ang mga dinapit nga resource persons gikan sa Department of Education (DepEd)-National Capital Region (NCR), sila si Yolanda de Guzman ug Alona P. Villamon, naghisgot bahin sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment (CRLA) ug Quick English Reading Assessment Tool (QERA).

Gidesinyo kini alang sa pagtimbangtimbang sa nakat-unan sa mga estudyante, lakip na ang pagkalunsay sa pagbasa, pagsabot, bokabularyo, ug pagkahibalo sa phonemic.

Alang sa mga partisipante sa Youth Development Workers (YDWs), si Maureen C. Velasco sa Social Technology Bureau (STB) sa DSWD Central Office nihisgot sa Pasiuna nga Kalihukan sa Nanay-Tatay Teacher Modules ug mihatag og bililhong giya ug tips sa pagpahigayon sa Nanay -Tatay Teacher Sessions uban sa mga ginikanan.

Human sa lecture, ang mga partisipante adunay balik nga demonstrasyon, nga nagtugot kanila sa pagpraktis ug paggamit sa mga konsepto ug mga teknik nga nakat-unan atol sa sesyon.

Si Shalaine Marie Lucero, direktor sa DSWD 7, niingon nga ang ilang mga paningkamot isip mga tutor ug youth development workers sa pagtukod og mga relasyon uban sa mga estudyante ug mga ginikanan mapuslanon dili lamang sa micro level kondili adunay dako usab nga implikasyon sa kalamboan sa nasod.

Gidasig ni Lucero ang mga partisipante sa paghatag sa ilang pinakamaayo ug paglingaw sa ilang panaw sa Tara, Basa! Programa.

Dugang niya nga pinaagi sa hiniusang pasalig ug pagtinabangay nga paningkamot sa kaubang mga magtutudlo ug YDWs, ang kalihukan sa pagpalig-on sa kapasidad nag-andam sa mga partisipante alang sa ilang gipaambit nga misyon sa pagpasiugda sa holistic nga kalamboan ug pagmugna og makahuluganon nga panaw sa pagkat-on alang sa mga estudyante ug mga ginikanan sa komunidad.

Ipakatap sa programa ang mga tutor ug YDW sa Hulyo 1, 2024, alang sa pagkat-on ug mga sisyon sa magtutudlo sa Nanay-Tatay. / PR