Mga magtutudlo gikuhaan og admin. tasks, pagtudlo tutokan

Mga magtutudlo sa publikong tunghaan dili na modumala sa mga buluhaton nga administratiba human ang Department of Education (DepED) nagmando sa paghunong sa dugang nga mga responsibilidad sa mga magtutudlo.

Si Deped 7 Director Salustiano Jimenez niingon nga kini nagtumong sa paghimo sa mga magtutudlo sa paggahin og dugang nga panahon sa aktuwal nga pagtudlo sa classroom, nga mapuslanon sa mga magtutudlo ug mga estudyante.

Ang administratibong mga buluhaton nga gikuha gikan sa mga magtutudlo naglakip sa personnel administration, property/physical facilities custodianship, general administrative support, financial management, records management, feeding, school disaster risk reduction and management, ug uban pa,

Si Jimenez niingon nga isip kabahin sa transitory provision, ang polisiya nagmando sa schools division offices sa paspas nga pagpatuman sa clustering strategies ug pagdeploy sa administrative support personnel sa clustered schools.

Adunay 20 ka schools division sa Central Visayas.

Dugang pa, ang kasamtangang administratibong mga responsibilidad ibalhin dayon gikan sa mga magtutudlo ngadto sa mga school head ug non-teaching personnel, uban ang recruitment sa administrative support staff nga makompleto sulod sa 60 ka mga adlaw.

“Within the 60 days, we will transition, the teachers will still have these administrative tasks, we will just gradually take it from them,” matod niya sa SunStar Cebu sa Huwebes, Pebrero 1, 2024.

Iyang giangkon nga padayon pa nilang gi-finalize ang pagpatuman sa maong kamanduan sanglit anaa na sa third quarter ang school year karon, ug adunay dako’ng adjustment kon hingpit nga mapatuman.

DAKONG TABANG

Matod pa ni Jimenez nga kining maong kalambuan makatabang sa mga magtutudlo aron dili sila malibog sa pipila ka mga buluhaton ug magtutok na sa pagtudlo sa mga bata.

“They will focus on giving quality education to our learners,” matod ni Jimenez.

Sa pagkakaron, adunay dul-an sa 2 ka milyon ka mga estudyante ang na-enroll sa Central Visayas, sumala ni Jimenez atol sa iyang State of the Region Address niadtong Enero 31, 2024.

Sa usa ka interbyo sa media nga gipaambit sa Alliance of Concerned Teachers (ACT) Philippines Facebook page, si Vladimir Quetua, national chairperson sa grupo, niingon nga sa wala pa ipatuman ang programa, aduna na untay dugang nga non-teaching personnel nga gikuha.

Nabalaka ang mga magtutudlo kon kinsa ang mohimo sa mga buluhaton sa administratibo pagkahuman napirmahan ang bag-ong palisiya sa DepEd, giingon ni Quetua sa Filipino.

Matod ni Jimenez nga ilang gitutokan karon ang pagkuha og non-teaching personnel bisan ubos sa job order ug contract of service nga maoy modumala sa mga administratibong buluhaton nga ihatag sa mga magtutudlo gikan sa ilang load.

Si Education Secretary ug Bise Presidente Sara Duterte-Carpio nipirma og polisiya niadtong Enero 26, nga opisyal nga nagtangtang sa administratibong tahas sa palisiya sa mga magtutudlo sa publikong eskwelahan pinaagi sa DepEd Order No. 002, s. 2024 nga nag-ulohan og “Immediate Removal of Administrative Tasks of Public School Teachers.”