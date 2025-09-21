Mga mananaog sa Gawad Sulong 2025 sa CV, giila

Gipasidunggan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) - 7 ang mga indibidwal, asosasyon, ug partners nga nagpaluyo sa kalambuan ug kabag-ohan sa komunidad atol sa Gawad Sulong 2025.
Giila isip Best Micro-Enterprise Development (MD) Association—Special Projects Category ang Camarin Consumers Cooperative gikan sa Aloguinsan, Cebu.
Ang Alturas Group of Companies sa Tagbilaran City, Bohol nakadawat sa titulo nga Best Partner—Private/NGO Category, samtang si Marwin B. Diaz napasidunggan isip Best Administrative Staff.
Sa ikaduhang pwesto sa Best Micro-enterprise Development category, nidaog ang Cangmundo Sustainable Livelihood Program Association, Inc. gikan sa Getafe, Bohol alang sa group category ug si Rochel A. Datoy sa Tagbilaran City, Bohol alang sa individual category.
Samtang, ang LGU Tuburan, Cebu giila usab nga Best Program Partner—LGU Category tungod sa lig-on nilang suporta sa mga programa sa DSWD.
Dugang pa, napasidunggan sab si Jhillyrose Bacalla, project development officer sa Getafe, Bohol isip second placer sa Sibol Writing Contest Cycle 1 pinaagi sa iyang makapadasig nga sugilanon nga “Cangmundo SLPA: Impact Beyond Profit.”
Pinaagi sa Gawad Sulong 2025, gipakita sa DSWD-7 ang padayon nga pagtutok sa mga programa nga naghatag gahom sa mga komunidad. Ang mga mananaug ug awardees nagpamatuod nga ang tinud-anay nga kalambuan mahimo lamang makab-ot pinaagi sa panaghiusa, dedikasyon, ug serbisyo alang sa katawhan. / PR