Mga mananaog sa Mr. & Ms. Cebu Press Freedom '24

First runner-up si Andrew Matthew Ortoño sa The Freeman ug si Elikha Joy Janaban sa KBB. Third runner-up sila si JP Seblos sa SunStar Cebu ug Iris Hazel Mascardo sa The Freeman.

Parehong third runner-up usab sila si Arvin Buzon sa MyTV Cebu ug si Claudine Flores sa SunStar Cebu.

Nakadawat ang mga gikoronahan nga Mr. & Ms. Cebu Press Freedom 2024 og cash prize nga P10,000, samtang tag-P7,000 ang 1st runner-up, P5,000 ang gidawat sa 2nd runner-up, ug P3,000 ang gidawat sa mga 3rd runner-up.

Gawas sa cash prize, nakadawat usab ang tanang kandidata ug kandidato og libreng round trip ticket sa domestic flight gikan sa Cebu Pacific.

Ang NuStar Resort & Casino mao ang nahimong venue sponsor sa kalihokan diin gipahigayon kini sa The Axis Bar sulod sa maong hotel.

Mapasalamaton usab ang CPFW 2024 ug ang E-Group sa mga sponsor nga naglakip sa Bigseed, Robinsons Hotel & Resorts, Universal Robina, D'Sash & Crown Maker Philippines, Color and Peach Studio Salon, PR Works, ORO China, Fili Hotel, Belo, ug Chase Cokaliong.

Nahimong mas espesyal ang Mr. & Ms. Cebu Press Freedom 2024 tungod kay ang Divine Diva Zsa Zsa Padilla ug PBA legend nga si Mon Fernandez mao ang mihatag sa final question pinaagi sa video.

Giila usab sa organizers ang mga nakalabay nga mga mananaog sa mang Cebu media pageant sukad niadtong 2004 hangtod 2023.

Mapasalamaton ang representante sa SunStar Cebu sa ilang handler nga si Ervin Viva Demape inubanan ni Chloe Scott kinsa mao ang hairstylist ug si Rei Dior kinsa mao ang personal assistant.

Gisaulog karon sa Cebu Media ang ika-32 nga Cebu Press Freedom Week nga matapos ugmang adlawa pinaagi sa usa ka closing ceremony. /