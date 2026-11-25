Dili na maningil og permit fee ang Dakbayan sa Sugbo sa mga manaygunay panahon sa Pasko apan kinahanglan gihapon silang magparehistro sa City Hall aron malikayan ang pagpangawat ug pagpangayo og kuwarta nga walay pagtugot.
Matod ni Mayor Nestor Archival, libre na ang pagparehistro sa mga grupo o indibiduwal nga gustong manaygon sa kabalayan, lakip na ang mga gikan sa gawas sa dakbayan.
Gihimo ang maong lakang human makadawat og mga reklamo ang dakbayan gikan sa mga panimalay ug institusyon bahin sa pipila ka tawo nga magpakaaron ingnon nga manaygon aron makasulod sa mga propyedad ug mangawat.
Pinaagi sa pagparehistro, mailhan ang mga mangaroling ug masayran sa mga residente kon lehitimo ba ang mga grupo nga manuktok sa ilang mga panimalay.
“Murag profiling ni siya nga kon kinsa ning mga tawhana,” matod ni Archival.
Gipasabot sa mayor nga libre ang pagparehistro bisan pa og adunay probisyon sa kasamtangang ordinansa nga nagtakda og P50 nga permit fee.
Susihon sa dakbayan kon unsaon pag-usab sa maong probisyon aron mapatuman ang pagwagtang sa bayranan.
Gimanduan sab ni Archival ang Business Permits and Licensing Office (BPLO) ug mga personnel sa dakbayan nga susihon ang pagpatuman sa maong lagda, lakip na ang silot sa mga manaygon nga dili magparehistro.
Apan giklaro sa mayor nga dili tuyo sa dakbayan ang pagdakop sa mga manaygon kondili ang pagseguro nga mailhan sila ug mosunod sa mga regulasyon.
Gitugotan gihapon ang tradisyonal nga pagpanaygon sa kabalayan apan gidili ang pagpangayo og kuwarta sa mga motorista ug pedestrian diha sa kadalanan tungod sa kakuyaw niini.
Gipasidan-an sab ang mga motorista ug ubang indibiduwal nga mohatag og kuwarta sa mga nangayo diha sa kadalanan nga mahimo sab silang dakpon.
Giawhag sab sa mayor ang publiko nga magmatngon sa paghatag og donasyon panahon sa Pasko kay ang walay pili nga paghatag og kuwarta ug tabang mahimong modani sa daghang tawo gikan sa gawas sa dakbayan nga moanhi aron mangayo og limos. /