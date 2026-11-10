Mga manunulat, book lovers nagtigom sa paglusad sa “Lasang sa Pasumbingay”

Gidagsa sa mga mahigugmaon sa literatura, pinulongan ug alampat ang kulukabildo uban ni Professor Emeritus Dr. Merlie Alunan atol sa opisyal nga paglusad sa librong “Lasang sa Pasumbingay: Sixteen Southern Writers” niadtong Oktubre 18, 2026, sa Lost Books Cebu sa Dakbayan sa Sugbo.
Gipangulohan ni Donald Villamero, tag-iya sa Lost Books Cebu, ang maong kalihukan diin gipaambit ni Alunan ug sa mga editor ang sugilanon luyo sa paghimo sa maong koleksyon sa mga sinulat gikan sa habagatang Pilipinas.
Sa pakigpulong, gibutyag ni Alunan nga nikabat og 16 ka tuig ang ilang paningkamot uban sa mga kaubang editor nga sila Aivee Badulid ug Lemuel Zaldarriaga aron mahuman ug mapatik ang libro.
Matod niya, ang libro nagsilbing mapa sa nagkalainlaing tingog sa katitikan nga gigamit sa unom ka habagatang pinulongan: Cebuano, Waray, Kinaray-a, Akeanon, Hiligaynon ug English.
Gihisgutan sab niya nga wala na makaabot sa pagsaksi sa hingpit nga pagmantala sa libro ang duha ka halangdong personalidad sa literatura nga sila National Artist for Literature F. Sionil Jose ug Dr. Resil Mojares, nga nisuporta sa proyekto ug nisulat sa introduksiyon ug blurb niini.
Gimantala sa Xavier University Press, ang "Lasang sa Pasumbingay" nagtigom sa mga sinulat sa 16 ka manunulat nga sila si Hope Sabanpan-Yu, Januar Yap, Lawrence Ypil, Josua Cabrera, Genevieve L. Asenjo, John Barrios, Ian Rosales Casocot, Melchor F. Cichon, Daryll Delgado, Yvonne M. Esperas, Alice Tan-Gonzales, John Iremil Teodoro, Servando D. Halili Jr., Voltaire Q. Oyzon, Timothy Montes, ug Antonio Salvador Soria De Veyra.
Nihatag sab og blurb alang sa libro sila si Shane Carreon, Adonis Durado ug Elio Garcia.
Human sa kulukabildo, gisundan kini og book signing session diin gikahimamat sa mga editor ug manunulat ang mga nanambong.
Nitambong sab sa maong kalihukan ang mga bag-ong manunulat gikan sa nagkalainlaing organisasyon sama sa Bathalad Sugbo ug WILA-Cebu, lakip na ang mga booktalker ug mga iladong personalidad sa literatura ug alampat sama nila ni Danton Remoto, Shane Carreon, Josua Cabrera, Mitos Suson, ug Darwin Price.
Sa pagkakaron, mapalit na ang “Lasang sa Pasumbingay: Sixteen Southern Writers” sa Lost Books Cebu, nga nagpadayon sa pagsuporta ug pagpasiugda sa habagatang literatura ug mga tingog sa rehiyon. / PR