Mga mayor nga milarga gawas sa nasud atol sa bagyo imbestigaron

Mohimo og imbestigasyon ang Department of Interior and Local Government (DILG) kalabot sa taho nga ang mga opisyal sa Sugbo nilupad paingon sa Europa aron matud pa mobakasyon samtang ang probinsya sa Sugbo gikuso-kuso sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, 2025.

Ang Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo nikompirmar niadtong Lunes, Nobiyembre 10, nga nakadawat sila og komunikasyon gikan sa kaulohang buhatan sa DILG, nga nagpahibalo kanila sa nagpadayon nga imbestigasyon.

“But this morning, we just received an order from the national office of the DILG to submit all travel orders that was given to all local chief executives for an investigation and other purpose,” matod ni Aldwin Empaces, Assistant Provincial Administrator, sa Nobiyembre 10.

Hinuon, wala na mohatag pa og dugang nga impormasyon ang DILG.

Mahitungod sa sunod nga mga lakang, kini magdepende na sa DILG central office.

Ang pipila sa mga dokumento nga ilang gipadala sa DILG naglakip sa mga permit sa pagbiyahe nga gi-isyu ni Gov. Pamela Baricuatro sa mga opisyal nga nangayo niadtong Septiyembre.

Daghang lokal nga opisyal gikan sa kinto distrito, lakip na kadtong gikan sa grabe nga naapektuhan nga lungsod sa Compostela ug Liloan, nga grabeng nakadawat og pagsaway sa publiko human sa mga taho nga mibiyahe sila paingon sa London ug France atol sa pag-igo sa bagyo sa ilang dapit.

Ang Kapitolyo sa sayo pa, mikompirmar nga ang gobernadora nag-isyu og foreign travel authority (FTA) ngadto kang Catmon Mayor Avis Ginoo-Monleon, San Francisco Mayor Alfredo Arquillano Jr., Tudela Mayor Greman Solante, Poro Mayor Edgar G. Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago, Compostela Mayor Felijur Quiño, ug Liloan Mayor Aljew Fernando Frasco niadtong Septiyembre.

Ang representante sa kinto distrito nga si Duke Frasco wala hinuoý record sa buhatan sa gobernadora. / ANV