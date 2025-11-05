Mga mayor sa 5th district nagbakasyon

Nangayo og Foreign Travel Authority (FTA) ang pipila ka mga mayor gikan sa Ika-5 Distrito sa Sugbo gikan sa buhatan sa Gobernador usa o duha ka semana sa wala pa mo-landfall ang Bagyong Tino niadtong Martes sa kaadlawon, Nobiyembre 4, 2025.
Gikompirmar ni Atty. Restituto “Resti” Arnaiz, legal counsel sa buhatan sa Gobernador, ngadto sa mga tigbalita niadtong Martes, Nobiyembre 4, nga ang maong mga mayor nagsang-at og hangyo alang sa travel authority alang sa personal nga rason sa unang semana sa Nobiyembre.
“Ang akong nahinumdoman mao nga ang pipila ka mayor gikan sa Ika-5 Distrito nangayo sa pagtugot sa Gobernador alang sa travel authority gikan sa Nobiyembre 1 hangtod, kon wala ko masayop, Nobiyembre 7,” dugang niya.
Gipirmahan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang mga hangyo ug ang gipahayag nga mga rason mao ang personal nga lakaw.
Bisan pa niana, giklaro ni Arnaiz nga dili niya makompirmar kon ang maong mga mayor nakabiya ba gyud sa nasod.
“I can only confirm that the travel authorities they requested were signed and approved by the Governor,” matod niya.
Iyang gidugang nga ang mga hangyo gisumiter nga bulag ug wala gidungan.
Iyang gipasabot nga ang local chief executives gikinahanglan gyud nga mangayo og pagtugot alang sa opisyal o personal nga mga biyahe.
Tungod kay personal man ang biyahe, dili kini gastuan sa pundo sa gobiyerno.
“Sa akong nahinumdoman, ang tanang hangyo kay personal,” pagtapos ni Arnaiz. / CDF