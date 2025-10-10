Mga mayor sa Norte, apektado sa linog nakadawat og financial aid

Gihimo sa gawas sa kapitolyo ang paghatag sa mga pinansyal nga ayuda ngadto sa mga mayor gikan sa mga lokalidad nga apektado sa 6.9 magnitude nga linog sa Northern Cebu.
Kini tungod sa tay-og na sab sa laing linog, Biyernes, Oktubre 10 epekto sa 7.5 magnitude sa Manay, Davao Oriental sa alas 9:43 sa buntag.
Ang mga local chief executives kauban ang nagkadaiyang representante gikan sa hingtungdang ahensya may labot sa recovery program ang nagtigum sa conference hall sa kapitolyo.
Apan kalit lang nga ningsayaw ang mga suga o chandelier sa edipisyo ug nabati sa mga empleyado ang pag-uyog sa yuta.
Nitingog ang emergency alarm sa kapitolyo ug daling nanagan ang tanan paingon sa hawan atubangan sa building.
Lakip si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga nanawag sa mga empleyado nga mokanaog ug mobiya gikan sa ilang nahimutangan.
Aron makapauli ang mga mayor, gihimo na lang sa gawas nga hawanan ang pag- turnover sa mga pinansyal nga hinabang nga mokantidad og tag P13 milyones matag lokalidad gawas lang sa Dakbayan sa Bogo nga maoy epicenter sa linog, nga nakadawat og P15 milyones.
Gipaubos sa pagsusi sa rescue ug engineering department ang edipisyo aron masuta kon luwas pa ba nga mosulod ang empleyado.
Luwas hinuong nakabalik ang mga empleyado ug nakapadayon kini sa tigom.
Gawas sa kapitolyo, nasinati usab ang pagtay-og sa yuta sa ubang bahin sa lalawigan hinungdan sa pagpapauli sa mga tinun-an gikan sa mga tunghaan lakip na ang pipila ka mga empleyado.
Subay niini, gi-awhag sa kagamhanan nga padayong magbinantayon ilabi na sa sunod-sunod nga hitabo sa linog sa Sugbo ug ubang bahin sa nasod ning Oktubre. / ANV