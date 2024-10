Mga mi-file na sa ilang COC sa Sugbo

Human ang lima ka adlaw sukad nagsugod ang filing sa Certificate of Candidacy (COC), aduna’y di mominus 25 ka mga aspirant nga gustong magpapili sa mga nagkadaiyang posisyon sa Dakbayan sa Sugbo.

Samtang pipila ka mga miyembro sa One Cebu party sa Probinsiya sa Sugbo ang mi-file na usab sa ilahang COCs.

Mi-file niadtong Sabado, Oktubre 5, 2024, si kanhi Cebu City Councilor Niña Mabatid, kinsa karon magpapili pag-usab isip Konsehal sa North District.

Matod ni Mabatid nga usa sa iyahang mga plataporma mao ang masiguro nga mapatuman ang Universal Health Care Act sa Sugbo.

Si Mabatid, napildi niadtong 2022 elections, human kini nagpapili isip Cebu City North District Representative.

Base sa datos sa Comelec-Cebu City North District nakadawat na kini og siyam ka mga COC, samtang 16 gikan Comelec-Cebu City South.

Duha pa ka aspirant ang gusto nga magpapili isip Mayor sa Dakbayan sa Sugbo, naglakip kini sa suspendedo nga si Cebu City Mayor Michael Rama ug ang independente nga kandidato nga si Julieto Co, taga Barangay Guadalupe.

Si Acting Cebu City Vice Mayor Donaldo Hontiveros pa ang mi-file sa iyang COC nga magpapili og bise mayor ubos sa Partido Barug Team Rama.

Moatbang ni Rama ug Hontiveros sila si City Councilor Nestor Archival, kanhi Mayor Tomas Osmeña, kanhi Bureau of Customs commissioner Yogi Ruiz, ug posible nga tandem nila ni Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ug kanhi Metropolitan Cebu Water District Chairman Jose Daluz III.

Sunod semana mo-file ang nahabiling nga partido.

Aspirants isip District Representatives sila si Association of Barangay Captain president Franklyn Ong alang sa Cebu City North District Representatives ug kasamtangang Cebu City South District Representative Edu Rama.

Pipila sa mga magpapili isip konsehal sa Norte sila si Andrew Biton, Ernesto Herrara, Maria Pino, Noel Wenceslao, Kevin Sanchez, Rey Lauron, Jessica Resch, ug Mark Aguipo.

Sa Cebu City South District, aspirants sila si Abraham Verdida Jr., Jocelyn Pesquera, Phillip Zafra, Mikel Rama, Francis Esparis, Harry Eran, Gremar Barete, Novie Abella, Ramon Alcoseba Alejandr Cabido, ug Jerone Castillo.

Sa Probinsiya sa Sugbo, nakaduso na sa ilang Certificate of Candidacy ang duha ka mga kongresista nga gituboy sa One Cebu party gikan sa amihanan ug habagatang bahin sa Sugbo atol sa ika-limang adlaw sa filing sa COC sa Commission on Election (Comelec) sa Oktubre 5, 2024.

Si incumbent Congresswoman Rhea Mae Gullas sa unang distrito ug Congresswoman Janice Salimbangon sa fourth district miduso sa ilang COC isip reelectionists sa umaabot piniliay sa Mayo 2025.

Gawas sa duha ka mga kandidato, nakaduso na usab sa ilang COC pagkaboard member sa unang distrito sila si Antonio Bacaltos Jr., ug kanhi San Fernando Mayor Lakambini Reluya.

Samtang magpapili usab pagkaboard member sa fourth district si Nelson Mondigo.

Sa samang adlaw, personal usab nga giubanan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa pagduso sa ilang COC ang kandidato sa One Cebu party sa lungsod sa Poro ug Pilar sa isla sa Camotes.

Nakaduso sa COC sa maong higayon si incumbent Pilar Mayor Manuel “Winky” Santiago, Vice Mayor Chiziline Maratas samtang magpapili pagkamayor sa Poro si Edgar “Garry” Rama ug sa pagkabise Mayor si Dina Rama.

Subay ning pagsuwat, aduna na la’y nahabiling duha ka adlaw ang Comelec sa pag-dawat sa mga COC gikan alas 8:00 sa buntag hangtod sa alas 5:00 sa hapon. / EHP, ANV