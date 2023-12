Mga ‘milagro’ ni Blessed Takayama gisusi na karon

Si Blessed Takayama Ukon paingon na bang masantos sa di madugay?

Kini nahimo’ng hingpit nga posible tungod kay ang Vatican karon nag-imbestigar sa “mga milagro” sa ika-17 nga siglo sa Catholic Samurai ug martir nga namatay sa Pilipinas niadtong 1614.

“We pray that the investigation of Ukon’s miracles will be completed and approved at least within the next year or two,” matod ni Cardinal Thomas Aquinas Manyo Maeda sa Osaka atol sa paghandom sa 409th anniversary sa pag-abot ni Ukon sa Pilipinas nga gipahigayon sa Manila Cathedral sa Huwebes, Disyembre 21, 2023.

Wala nihatag og dugang mga detalye, ang Japanese cardinal nipadayag og paglaum nga matabangan ang imbestigasyon sa ilang mga kauban sa Archdiocese of Manila.

“We hope that we can pray and work together with the people of the Archdiocese of Manila, especially with the Archbishop of Manila,” matod ni Maeda, kinsa tua sa Manila uban sa 30 ka Japanese nga mga pilgrim aron subayon ang mga tunob ni Ukon.

Niadtong 1614, sila si Ukon ug 350 ka mga Katoliko nadestino sa Manila tungod sa pagdili sa Edo Shogunate sa Kristiyanismo. Namatay siya sa Intramuros, Manila human lamang sa 44 ka adlaw tungod sa “tropical ailment.”

Pagka 1634, si Ukon gisugyot nga mahimo’ng santos sa Manila Archdiocese ug nahimong unang “Servant of God” sa Simbahan sa Pilipinas.

Niadtong 2017, si Ukon gi-beato ni Pope Francis atol sa usa ka Misa sa Osaka, nga naghatag kaniya sa titulo nga “Blessed.”

Niadtong 2018, ang Konseho sa Siyudad sa Manila nipasar og resolusyon nga nagdeklarar matag Disyembre 21 isip “Blessed Takayama Ukon Day” sa kaulohan sa nasod. / SunStar Philippines