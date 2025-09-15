Mga multa gitangtang aron mga magbubuhis makabayad

Adunay gihatag nga paagi ang Kapitolyo nga mabayran sa mga Sugboanon ang ilang mga bayrunon sa real property taxes sa kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo.
Ang amnesty program pinasubay sa RA 12001 o ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act.
Kini maoy gipahibalo ni provincial treasurer Edna Toring Obeñita , sa Lunes, Septiyembre 15, 2025.
Sa maong paagi mahatagan og kahigayunan ang mga Sugboanon nga bayran na lamang ang basic real property taxes niini lakip ang Special Education Fund dues, ug uban pang special assessments nga nahulog sa wala pa ang Hulyo 5, 2024. Wala nay labot ang penalties. Mahimo kining bayran pinaagi sa installments hangtod sa gikatakda nga pagtapos niini sa Hulyo 5, 2026.
Subay sa datos sa Provincial Assessors Officer adunay 1,029,528 nga Real Property Units ang tibuok lalawigan.
Matod sa Provincial Treasurer’s Office adunay gibanabana nga P600 milyunes ang kolektahunon karong tuiga.
Kini 35 porsiyento sa kinatibuk-an nga collectibles sa lalawigan.
“This is the best opportunity nga mahatag nato or makuha sad vice versa sa atong mga kauban sa probinsiya nga makabayad sa ilang real property tax without penalties that in this manner bisan unsa pa to ka taas like mga 1979 tanan waived jud to siya up to last year nila nga delinquency so daku-dako na ilang ma-save ana,” matod ni Obeñita.
“Mao man gud ilang problema nga dili sila dali makabayad sa buwis sa yuta tungod magkadako ang penalty. Now magkadako ang penalty di na gyud sila makabayad so we are encouraging nga i-grab nila ang opportunity, “ matod ni Obeñita.
Subay sa lagda, matag buwan dos porsiyento ang usbaw unta sa bayranan ilabi na sa penalties niini.
Dako kini og epekto sa kolekta sa kita sa probinsiya apan malaumon si Obeñita nga ang amnesty program makatabang nga maawhag ang mga magbubuwis nga mobayad sa probinsiya tungod sa pagtangtang na sa mga bayrunon nga penalties.
“Sa atong tan-aw can be lang nga ang penalties makaubos ni siya sa atong revenue generation kay tangtang na gud ang penalties. Pero we are also thankful willing na man to moanhi mobisita ang mga taxpayer nga dugay na kaayo nga wala makabayad,” dugang ni Obeñita. / ANV