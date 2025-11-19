Mga na-missing atol sa baha gituohang nalubong sa lapok

Pagkalubong sa lapok ug natabunan sa mga basura ang posibleng gidangatan sa mga na-missing human sa grabeng baha resulta sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, 2025.
Ang lapok nga natapok sa sapa, mga agianan sa tubig nga puno sa basura, ug ang pagkawala sa baho sa mga tawo maoy usa sa mga dagkong hagit nga nagpahinay sa search and retrieval operations (SRO) sa Sugbo diin 44 ka mga tawo ang padayong gipangita 14 ka adlaw human sa paghapak sa Bagyong Tino.
Sa Lunes, Nobiyembre 17, 2025, alas 5 sa hapon, ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) naka-record og 108 ka namatay, 1,365 ka naangol, ug 44 ka tawo nga wala pa gyud makit-i.
Kini nga mga gidaghanon nihaom sa miaging situation report nga gisang-at alas 10 sa buntag niadtong Huwebes, Nobiyembre 13.
NAGLISOD
Niingon si Dennis Pastor, ang pangulo sa PDRRMO, sa phone call interview sa media niadtong Martes, Nobiyembre 18 nga ang mga retrieval team padayong nag-operate sa nagkalisod nga mga kondisyon diin daghan sa mga nawala ang gituohang nalubong og lawom nga lapok o naanod ngadto sa dagat, samtang ang paglabay sa panahon nakapalisod sa detection.
“Dugay na, pila na kaadlaw. Dili gyud makit-an — it’s either nalubong sa dagat or nalubong sa lapok sa sapa,” matod ni Pastor.
Siya nidugang nga ang mga K-9 unit dili na maka-detect og bisan unsang timailhan sa mga nawala.
Ang nagbaha nga mga agianan sa tubig, dili lig-on nga mga tampi sa sapa, ug baga nga lapok nakapahinay sab sa mga rescue team, samtang ang mga basura gikan sa landslides ug baha padayon nga naghatag og peligro sa mga responder.
Bisan pa niining mga kondisyon, ang probinsiya nagdugang og mga personnel ug equipment sa mga lokal nga operasyon.
Gipasabot ni Pastor nga ang mando sa pagtapos sa SRO naa ra gyud sa local government units (LGUs).
“Kaning search and retrieval, naa ni siya sa local. Sila gyud ang mo-execute ana. Kita mo-augment lang ta sa province,” siya niingon.
“LGUs may declare an end to search efforts once all possible measures have been exhausted and no signs of life remain, but such a declaration must go through the formal process of classifying individuals as ‘missing and presumed dead’ due to the disaster,” dugang niya.
Giklaro ni Pastor nga ang PDRRMO dili mao ang lead agency sa pagdumala sa mga namatay.
Sa pagkakaron, walay LGU sa Cebu ang nideklarar sa pagtapos sa ilang search and retrieval operations. / CDF