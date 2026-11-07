Mga nabiktima ni Tino nagbangutan pa gihapon

Usa ka tuig human nibanlas ang makamatay nga baha sa tibuok Sugbo tungod sa Bagyong Tino niadtong Nobyembre 4, 2025, padayon nga gidala sa mga nangaluwas ug mga pamilyang namatyan ang masakit nga mga handumanan nga niusab sa ilang mga kinabuhi hangtod sa hangtod.
Sa Barangay Tamiao, Compostela, tin-aw pa kaayo sa panumduman sa 68-anyos nga si Anastacia Yuson kon giunsa niya pagkupot sa punoan sa lubi sulod sa daghang mga oras samtang nahulga siya nga maanod sa kusog nga baha gikan sa Suba sa Cotcot. Kay wala na siyay laing kapadulngan, mikupot siya pag-ayo aron maluwas ang iyang kinabuhi, ug gigamit usab ang duol nga punoan sa miracle fruit isip kapyotan.
Usa ka tuig ang milabay, nibalik si Anastacia sa maong dapit, diin karon nagtanom na siya og mga talong alang sa iyang panginabuhian. Apan, ang iyang kasinatian nakapahimo kaniya nga mas mabinantayon.
Hugot na niyang gisubay ang mga balita sa panahon ug andam kanunay nga mobakwit kon ang kusog nga ulan maghulga sa ilang komunidad.
Alang kang Danilo Bugtai ug Vilma Cinco, tin-aw gihapon sa ilang panumdoman ang mga hitabo niadtong makahahadlok nga buntag. Sa paspas nga pagsaka sa baha nga mitabon sa ilang komunidad, napugos sila sa pagbiya sa ilang mga panimalay.
Bisan pa sa trahedya, nagpabilin sila sa Tamiao, diin upat ka mga tawo gikan sa ilang komunidad nga missing hangtod karon.
Samtang, ang pamilyang Yosores-Son gikan sa Bacayan, Dakbayan sa Sugbo, padayon usab nga naghandom sa ilang mga minahal nga namatay sa maong katalagman. Ang ilang mga lubnganan nahimong hilom ug masulub-ong pahinumdom sa mga kinabuhi nga nangawala ug sa mga pamilyang nabag-o hangtod sa kahangtoran tungod sa makamatay nga baha.
Usa ka tuig human sa Bagyong Tino, ang mga istorya sa mga nangaluwas ug mga pamilyang nagbangotan nagpakita sa duha ka mga nawong sa samang trahedya: ang kaisog sa pagbangon pag-usab ug ang walay hunong nga kasakit sa pagkawala sa usa ka minahal. / Juan Carlo de Vela