Mga nag-rally atol sa pagbisita ni Marcos sa Canada wa ra kasohi

Gipahayag ni Palace Press Officer Claire Castro niadtong Martes, Hulyo 7, 2026, nga ang gobiyerno sa Pilipinas dili mopasaka og bisan unsang reklamo batok sa mga raliyistang Pilipino nga nanghasi kaniya atol sa opisyal nga pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Canada.
Matod ni Castro, gitinguha sa kagamhanan nga tahuron ang katungod sa mga raliyista sa gawasnon nga pagpadayag sa ilang opinyon ug nakahukom kini nga dili na mopasaka og legal nga aksiyon.
“Wala kaming finile na complaint,” matod pa niya sa usa ka interbyu.
Giangkon ni Castro nga nakalitan siya sa sinugdanan tungod sa bastos nga pamatasan sa mga nagprotesta apan giingon niya nga gipili na lang niya nga dili tagdon ang maong insidente.
Matod pa sab niya, wala siya masayod sa mga video sa maong komprontasyon nga nag-viral karon sa social media.
Dugang pa ni Castro, wala siyay plano nga sutaon ang pagkatawo sa mga raliyista bisan pa man kon nagkaylap na ang ilang mga hulagway sa internet.
Wala sab siyay kasayuran labot sa mga taho nga ang pipila sa mga nagprotesta posibleng mag-atubang og legal nga aksiyon o kaha deportation didto sa Canada.
Bahin sab sa pangutana kon tabangan ba sa kagamhanan sa Pilipinas ang mga raliyista kon ugaling mag-atubang sila og legal nga problema sa maong nasod, si Castro nagkanayon nga itugyan na niya kini nga desisyon ngadto sa Department of Foreign Affairs (DFA).
“So, ‘yung update doon, kung kakasuhan o ipapa-deport, wala talaga akong information about that,” sigon niya. / PNA