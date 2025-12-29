Mga nagpakilimos sa Cebu City, gisikop

Desisays ka indibidwal ang nasikop sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo sa gipahugtan nga pagpatuman sa Anti-Mendicancy Ordinance.
Timaan kini sa mas estrikto ug hiniusang lakang aron masumpo ang pagpakilimos sa kadalanan ug maprotektahan ang mga publikong lugar.
Base sa rekord sa kapulisan, walo sa mga nasikop ang gidala sa Mabolo Police Station, duha sa Parian Police Station, ug unom sa Labangon Police Station atol sa maong operasyon.
Pipila sa mga kaso naglambigit og mga menor de edad nga giingong gigamit sa pagpakilimos.
Kini nga mga bata daling gitugyan ngadto sa Department of Social Welfare Services (DSWS) aron maseguro ang ilang kaluwasan ug kaayuhan, samtang ang mga hamtong gibuhian ra sab sa kaulahian ug gipapauli sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad.
Walay pormal nga kaso nga gipasaka batok sa mga nasikop tungod kay ang siyudad nipili sa paghatag kanila og laing higayon, sumala sa mga awtoridad.
Ang operasyon gihimo human sa usa ka coordination meeting niadtong Disyembre 23 tali sa Cebu City Anti-Mendicancy Office (CCAMO) ug sa Office of Muslim Affairs and Indigenous Cultural Communities (OMAICC) nga nagtumong sa pagpalig-on sa implementasyon dungan sa pagsagop sa mga pamaagi nga sensitibo sa kultura.
Ang City Ordinance No. 1631, nga napasa niadtong 1996, nagdili sa pagpakilimos ug sa paghatag og limos diha sa mga publikong dalan.
Ang mga malapason mag-atubang og multa nga P1,000 o upat ka oras nga community service.
Sumala sa Cebu City Public Information Office, ang pangulo sa CCAMO nga si John Lumayag niingon nga ang mga nasikop gibuhian base sa direktiba ni Mayor Nestor Archival.
“The individuals apprehended have been released and will not have cases filed against them, as the Mayor has given them a chance. They will simply be returned to their places of origin,” ingon ni Lumayag.
Gisubli sa mga awtoridad nga ang mga dalan ug sidewalk gituyo alang sa publikong gamit ug luwas nga agianan, dili aron katulgan o himuong puy-anan.
Ang adlaw-adlaw nga clearing operations magpadayon aron magpabiling hapsay ug agianan sa mga pedestrian ang mga sidewalk. / CAV