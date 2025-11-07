Mga nagpuyo kilid sa sapa gidid-an na

Gibisita ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga biktima sa Bagyong ‘Tino’ sa lungsod sa Liloan ug sa Dakbayan sa Talisay niadtong Biyernes, Nobyembre 7, 2025.
Matud sa presidente nga daghan sa mga biktima ang nagpuyo sa daplin sa sapa nga dili puede’ng tukoran og balay (no-build zones) ug kinahanglang ibalhin.
Dugang niya nga ang gobyerno nagsugod na sa pagpagawas sa cash aid: P5 mil alang sa mga panimalay nga partially damaged ug P10 mil alang niadtong ang balay hingpit nga naguba.
Ang hinabang nagtumong sa pagtabang sa mga pamilya nga makasugod pagtukod pag-usab samtang naghulat sa ilang kabalhinan (relocation).
Ang nasyonal nga gobyerno nakig-alayon sa mga local government units aron mailhan ang mga relocation sites, samtang ang temporaryong puy-anan gihatag alang sa mga apektadong pamilya.
Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) maoy nangulo sa pag-apod-apod sa mga food packs, drinking water, ug mga tambal.
Aduna usab mga medical teams nga gipakatap aron motabang sa mga naangol ug mga apektadong residente.
Mipadayag sa iyang kasubo si Marcos tungod sa taas nga gidaghanon sa mga nangamatay, kadaghanan kanila gianod sa kalit nga pagbaha.
Matod niya nga ang mga lokal nga opisyal sa sinugdan nag-andam alang sa storm surge, apan ang wala damha nga pagbaha maoy nahitabo nga mikalas og daghang kinabuhi.
Dugang niya nga ang nag-unang kadaot sa mga apektadong lugar dili tungod sa kusog nga hangin, kondili sa baha.
Iyang gipasabot nga ang mga pilapil ug depensa sa suba napakyas sa pagpugong sa hilabihan nga gidaghanon sa tubig, nga miresulta sa lapad nga pagbaha ug sa pagkahugno sa daghang evacuation centers.
Ang mga Engineering teams gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nag-inspeksyon sa mga dalan ug tulay nga nadaot.
Gipahinumdoman sa presidente ang mga lokal nga opisyal nga magpabilin nga alerto tungod kay adunay laing weather disturbance nga gibantayan, apan ang kasamtangang forecast nagpakita nga dili kini motabok sa Visayas.
Nagpahayag si Marcos sa iyang pahasubo sa mga pamilyang nagbangutan ug nagsaad og makanunayong suporta gikan sa national government.
““We will help them recover and get back on their feet. As long as the national government is needed, we will be here. We are not leaving,” sumala ni Marcos. / EHP