Mga nagubang imprastraktura sa bukid nakapalangay sa paghatod og hinabang

Ang mga dalan sa bukid ug ang nagubang taytayan sa Barangay Lusaran ug kasikbit nga komunidad sa dakbayan sa Sugbo maoy nakalangan ug nakapalisod sa paghatod og hinabang.
Limitado usab ang access sa kuryente ug tubig sa nahisgutang lugar human sa pag-igo ni Bagyong Tino.
Ang response team sa Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo nga gipangulohan ni Mayor Nestor Archival miabot sa Lusaran niadtong Sabado, Nobyembre 8, aron inspeksiyonon ang gidak-on sa kadaot.
"Naputol ang tulay sa Lusaran, maong lisod kaayo ang pag-agi sa mga heavy equipment ug emergency vehicles, nga nakapabug-at sa pagtabang sa mga residente,” matud ni Archival sa iyang report, nga nag-ingon nga ang sitwasyon nakapalisod sa paghatod sa hinabang ngadto sa mga sitio nga nahimulag.
Ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) ug ang Department of Engineering and Public Works (DEPW) nagpadala na og dugang payloader, backhoe, chainsaw, ug hauling truck aron hawanan ang mga debris ug ablihan pag-usab ang mga interior roads.
Gipalig-on usab sa DEPW ang mga bakilid aron mapugngan ang dugang pagkatumpag niini.
Matod sa DEPW, ang pipila ka rota sa bukid mahimo na karong maagian, apil na ang kadaghanang bahin sa Transcentral Highway, ang Paril–Cambinocot–Lusaran corridor, ug Sitio Burgos sa Pulangbato, mga lugar nga maoy labing nahimulag human sa bagyo.
Bisan pa niini nga mga kauswagan, adunay ubang sudlonon nga mga dalan nga dili pa maagian, ilabi na ang Lusaran–Manggabon nga stretch, Sitio Tayabas sa Pulangbato, ug mga bahin sa Sudlon II, Buot-Taup, ug Toong, diin nagpadayon pa ang clearing operation.
Giawhag sa DEPW ang mga motorista nga mag-amping gumikan kay ang bakilid ug ang mihuyang nga mga embankment padayong nagdala og peligro.
Samtang, ang Department of Social Welfare and Services (DSWS) nagpadala og daghang team aron i-validate ang mga kadaot ug mag-apod-apod og hinabang sa mga barangay nga grabeng naigo.
Sa Barangay Bonbon, nahuman sa mga personahe sa DSWS ang family validation sa Sitio Biasong, samtang laing team gipadala sa Barangay Toong aron tan-awon ang kadaot sa balay ug ilhon ang mga residente nga nanginahanglan og kapuy-an ug tabang sa pagkaon. / EHP