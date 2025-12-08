Mga nahimo ni Pam sa reporma gipadayag
Gipasiugda ni Cebu Province Assistant Administrator Aldwin Empaces ang unom ka dagkong kalampusan sa kagamhanan sulod sa unang unom ka bulan sa administrasyon ni Gobernador Pamela Baricuatro nga nag-ingon nga kining mga reporma nakapalig-on sa transparency, nakapauswag sa mga serbisyo, ug nakabalik sa regulatory compliance.
Sa usa ka Facebook post niadtong Sabado, Disyembre 6, 2025, niingon si Empaces nga ang Kapitolyo nag-usab sa mga proseso sa gobiyerno ug mga special bodies aron maseguro ang transparency ug mas lapad nga partisipasyon sa publiko sa pagplano ug pagbadyet.
Dugang pa niya, gipatuman sa probinsiya ang usa ka Freedom of Information executive order ug nibalhin sa online bidding, ingon man usab gibalik ang mga polisiya sa kalikopan subay sa mga regulasyon sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).
Gipalig-on sab sa administrasyon ang mga serbisyo sa ospital ug gisugdan ang regularization sa mga job order nga empleyado nga nanerbisyo na sulod sa 10 ngadto sa 13 ka tuig.
Matod ni Empaces, gitul-id sa Probinsiya ang annual budget niini aron makatuman sa cash-based budgeting system sa Department of Budget and Management (DBM) ug sa mga kaubang balaod.
Gihisgutan sab niya ang pagtukod sa mga proactive emergency ug disaster response mechanisms. / CDF