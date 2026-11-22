Moabot sa P56.1 milyones ang kinatibuk-ang tabang alang sa mga pamilya nga naapektuhan sa magnitude 6.9 nga linog niadtong 2025 ug sa nagsunod-sunod nga mga bagyo sa Dakbayan sa Bogo ug lungsod sa San Remigio niadtong Dominggo, Nobiyembre 22, 2026.
Ubos sa shelter repair program, 203 ka panimalay sa Dakbayan sa Bogo ang nakadawat og tabang nga nagkantidad og P16.3 milyones, samtang 302 ka panimalay sa San Remigio ang nakadawat og P21.1 milyones.
Sa full shelter assistance, nasakop niini ang 60 ka panimalay sa Dakbayan sa Bogo nga gigahinan og P7 milyones, ug 74 ka panimalay sa San Remigio nga adunay P8.3 milyones.
Laing P2.8 milyones usab ang giapod-apod ngadto sa 320 ka panimalay alang sa livelihood recovery, diin ang matag pamilya nakadawat og pasiunang hinabang nga P9,000 aron matabangan sila sa pagbangon sa ilang panginabuhian.
Gitunol ang maong tabang atol sa usa ka seremonyas sa Don Celestino ports Complex sa Dakbayan sa Bogo, nga gipangulohan sa Philippine Red Cross (PRC) pinaagi sa pundo gikan sa International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC).
Nangulo sa pagtunol silang PRC Chairman ug Chief Executive Officer Richard Gordon ug Secretary General Gwendolyn Pang. Gitambongan usab kini nilang Bogo City Mayor Maria Cielo Martinez, Vice Mayor Carlo Jose Martinez, ug IFRC Head of Delegation Adesh Tripathee.
Matod ni Gordon, tumong niini nga matabangan ang mga apektadong pamilya sa pagtukod og balik sa ilang mga panimalay.
Ang maong pagpanghatag kabahin sa 2025–2027 Overall Multi-Hazard Operation sa PRC, usa ka recovery program nga nagkantidad og dul-an sa P360 milyones ug naglangkob sa 18 ka probinsya.
Gilauman nga matapos ang maong inisyatiba sa Pebrero 2027.
Gilusad ang maong operasyon human sa dagkong mga katalagman niadtong 2025, lakip na ang mga Bagyong Opong, Nando, Tino, ug Super Typhoon Uwan, ingon man ang mga linog sa Davao Oriental ug Amihanang Sugbo.
Base sa datos sa PRC, kining maong mga katalagman nakaapekto sa gibanabanang 20 milyones ka tawo sa 70 ka probinsya ug nakaguba sa 935,000 ka balay. / PR, DPC