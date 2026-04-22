Super ka: Mga nakalas sa trahedya sa motorsiklo

Niadto lang Disyembre 2025, ang Department of Health sa Pilipinas nakatala og 82 porsiyento nga pagsaka sa disgrasya sa kadalanan nga sagad naglambigit og motor. Bisan sa entertainment, dili na maihap ang mga nausik nga kinabuhi tungod sa disgrasya sa motor. Nia ang balik-lantaw sa pipila sa mga trahedya nga nahimong dakong balita kaniadto nga hinaot magsilbing leksiyon sa mga motorista. Nakahinumdom pa ba mo nila?
JAY ILAGAN, 39
Niadtong Pebrero 4, 1992, samtang gibaybay sa sikat nga aktor nga si Jay Ilagan ang Tomas Morato avenue, may nibundol sa likod sa iyang motor. Nalagpot ug nabakog ang iyang ulo nga maoy nakaingon sa hinanali niyang kamatayon. Ang driver sa awto nga nakabangga giingong hubog ug nag-away pa gyud sa iyang uyab samtang nagmaneho. / Photo: Mubi.com
RIC SEGRETO, 45
Naputol ang mabulukong singing career ni Ric Segreto isip OPM hitmaker human nabangga ang iyang gimanehong motorsiklo sa gitukod kaniadto nga Buendia flyover sa Makati niadtong 1998. Ang iyang lawas narekober diha na ilawom sa mga dagkong kabilya ug puthaw sa construction site. / Photo: Instagram
CRIS BOLADO, 47
Ang ex-PBA player ni-migrate sa Cambodia niadtong 2013 kauban ang iyang asawa diin siya nagtrabaho isip basketball coach. Apan niadtong September 17, 2017 nabangga ang iyang gimanehong motor sa usa ka pick-up truck. Si Cris Bolado wala na kaabot nga buhi sa ospital. / Photo: PBA
RUDY ENTERINA JR., 58
Niadtong Abril 29, 2023, laing masulub-ong balita ang nisugat sa basketball fans tungod sa nahitabong trahedya ni Rudy Enterina Jr. Nawad-an og balanse ang ex-PBA player samtang nagmaneho sa iyang motor sa South Road Properties ug didto siya nalabay sa nagsunod nga prime mover. / Photo: PBA
KOKOI BALDO, 44
Si Kokoi ang reggae singer nga sakop kaniadto sa Team Sarah sa The Voice Philippines Season 2. Apan niadtong Disyembre 8, 2023, usa ka trahedya ang nitapos sa iyang mga damgo human ni nawad-an og control sa iyang motor ug nalatayan sa usa ka 10-wheeler truck sa may kurbahon nga dalan sa Bacolod City. / Photo: Facebook
MAICO BUNCIO, 22
Si Maico Buncio usa ka professional motorcycle racer ug four-time Philippine national superbike champion. Apan atol sa lumba sa motorbike sa Clark, Pampanga niadtong 2011, nalambigit ni sa usa ka freak accident dihang na-crash ang iyang motor ug didto siya nalagpot sa nagsiwil nga puthaw sa barrier nga niresulta sa iyang fatal injuries./ Photo: Wikipedia
RAHSEL TAYCO, 21
Ang aspiring beauty queen sa Bacolod City paingon niadtong higayona sa iyang eskwelahan apan giingong didto nideretso ang iyang motor sa nakaparadang truck. Sa kakusog sa impact, nabuak lakip ang iyang helmet. Si Rahsel Tayco mao unta ang morepresentar sa ilang barangay sa Lin-ay sang Silay 2025 pageant dihang nahitabo ang trahedya. / Photo: Facebook