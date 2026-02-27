Mga nakompiska nga makina sa motor sutaon kon di ba kinawat

Anaa na sa kustodiya sa Highway Patrol Group (HPG) 7 ang mga nasakmit nga makina sa motor gikan sa usa ka tindahan sa Mananga II, Barangay Tabunok, Siyudad sa Talisay niadtong Martes sa gabii, Pebrero 24, 2026.
Matod ni Lt. Col. Wildemar Tiu, ang hepe sa HPG 7, ipaubos sa forensic examination ang 12 ka makina nga nasakmit pinaagi sa macro etching aron masayran kon si kinsa ang tag-iya niini ug kon wala ba kini gikawat ug ila ning itandi sa record nga naa sila sa LTO ug sa HPG.
Gidugang ni Tiu nga ilang gihingusgan sa ilang buhatan ang pag-inspection sa mga nanindag surplus nga mga piyesa sa mga sakyanan lakip na sa motorsiklo, aron mapugngan ang pagpamaligya sa mga kinawat.
Awhag sa HPG 7 sa mga tag-iya og mga sakyanan ug motorsiklo nga labing maayo nga didto mopalit og piyesa sa mga lehitimo nga mga tindahan.
Kay kon nakapalit ang usa ka motorista og kinawat nga piyesa mahimo siyang mapasakaan og kasong Anti-Fencing Law.
Nagtuo si Tiu nga duna pay daghan dinhi sa Central Visayas nga mopalit og mga kinawat nga mao karon ang ilang target nga mapuhag. / AYB