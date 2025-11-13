Mga nalambigit sa anomaliya sa flood control project ‘way Merry Christmas’

Gipanigurado ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Huwebes, Nobiyembre 13, 2025, nga ang mga gikasohan sa mga iregularidad sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha mabilanggo sa dili pa ang Pasko karong tuiga.
Matod ni Marcos, ang Independent Commission for Infrastructure (ICI) nagpadala sa ilang unang batch sa mga case referral ngadto sa Ombudsman niadtong Septiyembre.
Ang mga kaso naglambigit sa dili mominos sa 37 ka indibidwal, lakip ang mga magbabalaod, kanhi opisyales sa Department of Public Works and Highways (DPWH), ug mga kontraktor.
Lakip sa mga ngalan nga gihisgutan ni Marcos kaniadtong Huwebes mao sila si kanhi DPWH Bulacan district engineer Henry Alcantara, kanhi DPWH engineers Brice Hernandez ug Jaypee Mendoza, ug mga kontraktor nga sila si Pacifico ug Sarah Discaya.
Ang mga kasong gisang-at naglakip sa mga kasong kriminal sama sa graft and corruption, malversation of public funds, falsification, ug plunder, ingon man mga kasong administratiba alang sa mga paglapas sa Code of Conduct for public officials.
Gipasiugda ni Marcos nga ang gobiyerno dili mosang-at og mga kaso nga mahimong i-dismiss sa korte.
“Bawat kasong isasampa ay may sapat na ebidensya at hindi hahantong sa pagkabasura ng kaso. Papanagutin natin lahat ng may kasalanan,” matod niya.
Siya niingon nga ang gobiyerno nag-focus sa tulo ka butang: pagbilanggo sa mga nalambigit sa korapsiyon sa gobiyerno, pagbawi sa kuwarta nga gikawat gikan sa katawhan, ug pagpatuman sa mga reporma aron maseguro nga ang mga anomaliya nga proyekto sa gobiyerno ug korapsiyon dili na mahitabo pag-usab.
Sa dihang gipangutana konang iyang ig-agaw, si kanhi House Speaker Martin Romualdez, apil ba sa mga pasakaan og kaso, si Marcos niingon nga wala pa’y konkretong ebidensiya nga naglambigit kang Romualdez sa giingong mga iregularidad sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha.
“The only evidence that’s been made against him is in the Senate. So with the Speaker, not as yet. But if something else comes out, then he will have to be answerable for it,” matod ni Marcos.
Wala pa sab na-file ang kaso batok ni kanhi Ako Bicol Party-list Representative Zaldy Co, usa sa giingong masterminds luyo sa insertions sa 2025 national budget.
“Hindi pa nasampahan ng kaso si Zaldy Co, therefore the cancellation of his passport cannot be made. But when the time comes, we will immediately cancel his passport. You have to give grounds for the cancellation of the passport, and those will be based on the cases will be filed against him,” sigon niini. / LRM