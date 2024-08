Mga namuhi og baboy sa Medellin gitabangan aron makabangon

Human sa pagkamatay sa 657 ka mga baboy sa lungsod sa Medellin, amihanang bahin sa Sugbo, nga niresulta sa kadaot nga P2.07 milyon, ang mga namuhi og baboy giabagan dayon sa lokal nga kagamhanan uban sa agriculture office sa Lalawigan sa Sugbo.

Kini ang gikompirmar ni Municipal Agriculturist Ruben Noynay sa Medellin nga nahinabi sa 'Beyond The Headlines' online news and commentary program sa SunStar Cebu sa Martes, Agusto 20, 2004.

Matod ni Noynay, ang lokal nga kagamhanan nihatag og ayuda sa mga direktang naapektohan samtang nihatag og tambal sa tanang namuhi og baboy lakip sa pagseguro sa kaluwasan ug kalimpiyo sa mga baboyan.

Ang mga nangamatay nga baboy gikan sa pito sa 19 ka barangay sa lungsod, nga nakaapekto sa 85 ka mga namuhi og baboy. Kini mao ang mga Barangay Kawit, Antipolo, Poblacion, Maharuhay, Dayhagon, Mahawak, ug Lamintak Norte.

Ang pagkamatay sa mga baboy nasubay gikan Agusto 1 hangtod 19 ning tuiga.

Ang mga natala nga kamatayon naglakip sa 259 ka mga baktin, 235 ka mga para pagpatambok nga baboy, 169 ka mga anay, ug pito ka mga butakal.

Giklaro ni Noynay nga ang hinungdan sa kamatayon way kalambigitan sa African swine fever (ASF), tungod kay kini nga mga insidente dili mass outbreak. Gipasabot usab niya nga usa ka provincial vete­rinarian ang nag-test sa mga baboy, nga nagpamatuod nga wala’y ASF infection.

Bisan pa sa mga kadaot, giseguro ni Noynay nga walay kakulangon sa karne sa baboy sa Medellin, nga adunay banabana sa baboy sa lungsod nga dul-an sa 5,000.

Ang suplay ug presyo sa baboy sa lokal nga mga merkado nagpabiling hapsay.

Ang Municipal Agriculture Office nagpunting sa pag-disinfect sa mga apektadong umahan ug pag-edukar sa mga magbababoy bahin sa pagpugong sa sakit.

Ang pag-ila sa mga namatay nga baboy makatabang sa pagproseso sa insurance claims pinaagi sa Philippine Crop Insurance Corp.

Gisulti ni Noynay nga sa miaging inspeksyon, ilang nadiskubre ang dili limpyo nga kondisyon sa pipila niini nga mga lugar, nga nakatampo sa taas nga mortality rate.

Nagpadayon ang lungsod sa pag-monitor sa mga tag-iya sa baboy aron maseguro ang pagsunod sa mga regulasyon sa kahimsog, lakip na ang mga gipunting sa Municipal Ordinance 292-2017, nga nagdumala sa produksyon sa karne para sa pampublikong konsumo. / CDF / RRM