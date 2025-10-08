Mga nangamatay sa linog gilubong na

Luha, sangpit sa kasakit, ug kahingawa sa mga nahibilin nga kabanay sa 11 ka tawo nga namatay atol sa linog ang nitabon sa palibot atol sa gihimong misa requiem ug gisundan sa mass burial sa Miyerkules, Oktubre 8, 2025.
Ang 10 ka mga nangamatay ang giusa og lubong sa Corazon Cemetery sa Barangay Binabag, Dakbayan sa Bogo, samtang ang usa ang gilubong sa laing lugar.
Si Aryeel Caylan, 27, amahan niadtong usa sa biktima nga namatay nga si Prince Kyle Caylan, 2, igo na lang sa paghandom sa iyang anak pinaagi sa kuha nga selfie.
Ang maong hulagway kuha niadtong Septiyembre 22 maoy katapusan nga sila nag-uban sa dihang nibalik sa Cebu City aron manarbaho isip construction worker.
"Lisod dawaton nga gikuha siya og sayo," asoy ni Caylan.