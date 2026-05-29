Mga napilde sa eleksyon tagaa’g pwesto ni Marcos human sa ban

Gipahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Biyernes, Mayo 29, 2026, nga ang mga kwalipikadong kandidato nga napilde sa 2025 nga eleksyon mahimo na nga itudlo sa mga pwesto sa gobiyerno human napupos ang usa ka tuig nga appointment ban alang sa mga kandidato sa eleksyon.
Sa iyang pakighinabi sa mga tigbalita didto sa Tokyo, Japan sa wala pa nibalik sa Manila, si Marcos nagkanayon nga daghan sa mga kandidato sa miaging eleksyon ang adunay katakos sa pagserbisyo sa gobiyerno, ug iyang gipasabot nga dili angay usikan ang ilang talento bisan pa man sa ilang kapildihan sa piniliay.
“Marami namang magagaling diyan. I’m not talking of just the senatorial candidates. Maraming iba na tumakbo for whatever position na sa palagay ko magagaling at makakapag-contribute sa pamahalaan,” matod sa presidente.
Ang Seksyon 6 sa Artikulo 9 (b) sa 1987 nga Konstitusyon nagdili sa pagtudlo sa mga napilding kandidato sa mga pwesto sa gobiyerno sulod sa usa ka tuig human sa eleksyon aron malikayan ang dili makiangayong bentaha o politikanhong impluwensya. Matod ni Marcos, ang pagkapupos sa maong ban naghatag og higayon sa ehekutibong sanga sa gobiyerno sa pagkonsiderar sa pagtudlo sa mga napilding kandidato sa 2025, basta nakab-ot nila ang mga gikinahanglang kwalipikasyon.
Ang pagkahuman sa usa ka tuig nga ban sa pagtudlo naghatag og dalan kang kanhi senador Francis Tolentino nga modumala sa Department of Labor and Employment isip acting secretary.