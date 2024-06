Ciar: Mga napildi sa contest apan sikat pa sa winner

Ania ang pipila sa mga OPM artist nga naparot man sa kumpetisyon kaniadto apan sila pa hinuon ang mas nailhan ug misikat.

“STELL” SA SB19

Nag-viral si Stell Ajero sa kantang “All By Myself” sa concert ni David Foster kinsa uyamot ug pildero sa mga street dance competition kaniadto.

Siya na karon ang main voca­list, lead dancer, ug main choreographer sa SB19 ug nahimong usa sa judges sa GMA’s The Voice Generation.

MOIRA DELA TORRE

Usa ra ka hurado ang mituyok kang Moira Dela Torre kaniadtong miapil siya sa singing contest nga The Voice of the Philippines 2013.

Gipili siya ni Coach Apl.de.ap pero natagak ra sab sa next battle round.

Human sa kompetisyon, si Moira ang mas misikat kon itandi sa mga midaog sa maong season.

JULIE ANNE SAN JOSE

Napildi si Julie Anne San Jose kaniadto sa reality competition show nga Pop Star Kids 2005 nga gipagawas sa QTV, diin si Rita Iringan o mas nailhan na karon nga si Rita Daniela, ang midaog.

Sukad nahuman ang show hangtod karon, tataw nga daghan ang proyekto ug nindot ang career sa singer.

GOLDEN CAÑEDO

Wala nanimaho ang pangalan sa Cebuana nga singer nga si Golden Cañedo sa It’s Showtime’s Tawag ng Tanghalan niadtong tuig 2017 apan siya ang nahimong 2018 grand champion sa The Clash.

CARL UG JAPS SA “THE JUANS”

Nakahimo og pangalan ang “The Juans” niadtong tuig 2019 tungod sa ilang hit single nga “Hindi Tayo Pwede.”

Usa sa mga miyembro sa maong grupo mao ang vocalist and keyboardist nga si Carl Guevarra, ug ang vocalist ug guitarist nga Japs Mendoza.

Si Carl kanhi finalist sa GMA’s musical reality show nga “Ride To Fame”, samtang nahimo sab nga contestant si Japs sa The Voice Philippines Season 1 ubos sa Team Lea.

MORISSETTE

Mitapos isip runner-up si Morissette Amon ngadto kang Eula Caballero sa 2010 Star Factor ug nahimong semi-finalist sa 2013 The Voice of the Philippines.

Apan usa na karon sa mga sikat nga biritira sa industriya ang Cebuana nga singer bisan pa man nga wala siya nakadaog sa mga contest nga gisalmotan kaniadto.

LEONARD “DILAW” OBERO

Usa lang sa mga contestant kanhi sa musical game show nga “Sing Galing” sa TV5 si Leonard “Dilaw” Obrero.

Karon siya na ang giidolo nga songwriter ug vocalist sa sa bandang “Dilaw” kinsa mipasikat sa 2023 OPM hit single nga “Uhaw.”

JOHN ROA

Unang miapil si John Neil Roa sa 2013 Pilipinas Got Talent ug nahimong contestant sa 2016 Tawag ng Tanghalan sa It’s Showtime apan wala kini mikampyon.

Mas nailhan si Roa sa iyang mga ori­hinal nga komposisyon sama sa “Oks Lang” ug “Alam” diin ka-duet niya sa maong kanta si Popstar Princess Sarah Geronimo.

ANDEE MANZANO SA “THIS BAND”

Wala nakapasar sa audition sa Tawag ng Tanghalan niadtong 2017 si Andee Manzano apan iyang gipakuratan ang madlang people dihang nag-viral ang iyang 2018 hit single nga “Kahit Ayaw Mo Na” sa bandang “This Band” kinsa siya ang bokalista, nga adunay 22 million streams.