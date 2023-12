Mga nasunogan hatagan og cash kon boluntaryong mohawan

Ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mohatag og cash sa mga biktima sa sunog sa Sitio Sta Maria bugti sa pagguba sa nasunog nga mga balay subay sa plano niini nga reblocking sa lugar.

Si Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office (LLCDRRMO) Head Nagiel Bañacia niingon sa Huwebes, Disyembre 28, 2023, nga ang Siyudad mobayad kanila sa “cash for work” basis, diin makadawat sila og P435 o katumbas sa minimum nga suholan alang sa paghawan sa nahibiling materyales sa ilang nasunog nga mga balay sulod sa lima ka adlaw.

Si Bañacia niingon nga ang mga biktima sa sunog nagsugod sa paghawan sa ilang nasunog nga mga balay niadtong Disyembre 26.

Gipasabot niya nga ang inisyatiba makatabang sa mga nasunogan pinaagi sa pagbawi sa pipila ka materyales sa balay, nga mahimo pa nilang i-recycle ug magamit sa pagtukod pag-usab sa ilang mga balay.

“They (fire victims) could also use the cash for work money to buy new house materials,” matod ni Bañacia.

REBLOCKING

Matod ni Bañacia nga giandam na sa City Engineering Office ang reblocking plan sa Sitio Sta Maria, nga ipatuman human sa paghawan sa nasunog nga structural remains.

Gawas sa pagpalapad sa dalan nga gihisgutan sa miaging mga taho, siya niingon nga ang plano naglakip sa pagpatag sa yuta sa dapit, ug ang mga balay anaa sa samang square meters. Ang Kagamhanan sa Siyudad maoy mohatag og maayong disenyo alang sa mga istruktura sa balay.

Matod ni Bañacia nga magbutang usab ang Siyudad og mga pasilidad nga makadaginot sa tubig aron matabangan ang mga residente nga makaresponde dayon kon adunay mga insidente sa sunog ug malikayan ang daghang ka­daut, sama sa nahitabo sa lugar bag-ohay lang.

Si Lapu-Lapu City Mayor Ju­nard “Ahong” Chan sa sayo pa nisubli nga ang Siyudad mo­tugot lamang sa mga tag-iya og balay nga subling mu-okupar sa lugar aron malikayan ang ka­hu­ot, nga maoy usa sa mga rason nga gibasol sa dakong sunog.

Matod ni Bañacia nga ilang giplanuhan nga himuong community garden o open space ang nahibiling mga luna nga nakuha gikan sa mga tag-iya sa balay nga wala iapil sa reblocking, u­ban sa pagtugot sa tag-iya.