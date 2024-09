Mga negosyanteng Intsek mihimakak nag-operate og Pogo sa Lapu-Lapu

Usa ka Chinese nga negosyante ang mihimakak niadtong Martes, Septiyembre 24, 2024, nga nag-operate sa ilegal nga Philippine Offshore Gaming Operators (Pogo) hub nga gi-raid sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Sugbo niadtong Agusto ning tuiga.

Atol sa pagpadayon sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality inquiry sa gi-raid nga ilegal nga Pogo hub sa Bamban, si Zhao Shao Qi, kinsa gitabangan sa usa ka Chinese interpreter atol sa iyang pagpakita sa imbestigasyon, niingon nga niadtong Hulyo 20, iyang giabangan ang tulo niya ka lawak sa kantidad nga P1.5 milyunes sa Tourist Garden Hotel apan wa siya nasayod sa Pogo operation nga nahitabo didto.

Nalakip si Zhao sa 16 ka mga langyaw ug usa ka Filipino nga gipasakaan og kaso sa human trafficking kalabot sa ilegal nga Pogo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga miresulta sa pagkaluwas sa dul-an sa 169 ka mga langyaw.

Matod niya nga wala usab siya masayod nga pipila sa mga nagpuyo sa iyang giabangan nga mga lawak mga trabahante sa Lucky South 99, ang ilegal nga Pogo hub nga gironda sa Porac, Pampanga niadtong unang semana sa Hunyo.

Gihimakak usab ni Zhao nga nisuway siya og suborno sa mga kawani sa gobyerno nga nalambigit sa pagronda sa Tourist Garden Hotel sa kantidad nga P1 milyon.

“This sum of money is actually not a bribe because what I wanted is, remember, I came there after they were caught. When I came there, my 70-year-old wife is there and her body was weak and my granddaughter was also there but what I wanted to do because her body is weak, I wanted to have a separate arrangement for my wife and my granddaughter,” matod niya sa pulong nga Intsek.

"This money, they were looking for this and then a Filipino worker was able to find it and they submitted this money for another place for safekeeping. It was not bribe but transferring the money for safekeeping," dason niya.

Ang tigpamaba sa Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) nga si Winston Casio niingon nga ang apo ni Zhao nisuway og suborno sa mga personahe tulo ka higayon nga nalambigit sa operasyon.

“There is no other way to interpret that because they attempted three times,” matod ni Casio.

Samtang, ang anak ni Zhao nga si Zhao Long alyas Xiao Long, nihimakak atol sa hearing nga nakaila kang Cassandra Li Ong, ang awtorisadong representante sa Lucky South 99, ingon man si Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo.

Sila si Guo ug Ong nagkanayon usab nga wala sila magkita ni Zhao Long.

Apil si Zhao Long sa gipasakaan og kasong qualified human trafficking in relation sa gironda nga illegal Lapu-Lapu Pogo hub.

Sa miaging semana, giila ni Casio si Zhao Long nga usa sa mga tag-iya sa Lucky South 99.

Matod niya nga nakaikyas si Zhao Long atol sa raid sa ilegal nga Porac Pogo hub. / TPM / SunStar Philippines