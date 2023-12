Mga negusyo sa TCH tabangan sa CCTC

Nakigtambayayong ang Cebu City Tourism Commission (CCTC) sa mga tag-iya og negosyo sa kabukiran sa Sugbo sa pagpalambo sa mga programa nga gitumong sa pagpatunhay sa dagan sa turismo sa mga destinasyon sa kabukiran.

Kini human, naobserbahan sa mga negosyo sa daplin sa 33-kilometros nga Transcentral Highway (TCH) ang pagkunhod sa trapiko pagkahuman sa pandemya.

“The challenge businesses are facing now in TCH is that malls have opened again and that people are now back in malls,” matod ni Edwin Ortiz, usa sa CCTC commissioners. Siya nanag-iya og 4.5-hectare nga Evo Nature Camp nga nahimutang sa Brgy. Ga-as, Balamban.

“Evo Nature Camp is okay but it’s doing better during the pandemic. We are fortunate because compared to restaurants we have places to stay in. Glamping or glamorous camping is doing pretty well. It’s the walk-ins that suffered a bit similar to other locators,” dugang niya.

Sa rota sa TCH, makit-an ang mga restawran nga nag-umbaw sa Syudad sa Sugbo ug kabukiran, mga tanaman sa utanon ug bulak, mga balay bakasyunan, ug mga resort sa bukid.

Ang sangkad nga gitas-on sa bukid nahimong popular sa panahon sa pandemya, samtang ang mga indibidwal nangita og bukas nga mga lugar alang sa panihapon ug pagpahayahay.

Nahimo kini nga lugar sa pagginhawa alang sa mga lumulupyo sa siyudad sa panahon nga mahagiton.

Aron mapugngan ang mga negosyo nga mawad-an pa og kita tungod sa kagamay sa trapiko sa kustomer, si Ortiz, kinsa gitahasan sa pagdumala sa Hilly Land Group, niingon nga naghimo na sila og mga programa aron mapahiuli ug mapadayon ang kadasig sa lugar. Bisan pa, ang kalampusan niini nagsalig sa suporta sa mga hingtungdan nga nahilambigit.