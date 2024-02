Mga NPA nga napatay gisusi

Naghimo og validation ang Police Regional Office (PRO 7) labot sa lima ka giingong mga sakop sa New Peoples Army (NPA) nga napatay atol sa engkwentro tali sa kapulisan ug kasundaluhan niadtong Biyernes sa buntag, Pebrero 23, sa Purok Matin-ao 2, Barangay Campagao, lungsod sa Bilar, Bohol.

Tumong niini aron masusi kon tinuod ba ang ilang nakuha nga impormasyon ilabi na sa mga ngalan niini.

Usa sa mga nigawas nga impormasyon nga ang usa sa mga napatay bag-o lang nakapasar sa Bar examination nga giila nga si Hannah Jay Cesista, alyas Maya.

Si Cesista naa sa ika 925 sa listahan sa mga nakapasar sa Bar Exams sa 2023 apan nasuta nga wala siya sa listahan sa Integrated Bar of the Philippines (IBP).

Kini nagpasabot nga wala siya makapanumpa sa Supreme Court.

Tungod niini, matod ni Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, nga nakig-alayon na sila sa pamil­ya sa mga nakalas.

“Actually, there’s already a coordination between the PNP and the family to check really if si Attorney Cesista gyud tong one of the dead person or dead suspects,” matod ni Pelare.

Lakip sa ilang subayon kon nganong nahimong miyembro sa mga rebelde ang mga nangamatay ilabi na nga sagad kanila dili taga Probinsya sa Bohol.

Si Cesista giingong lumad nga taga Samar ug nagtungha sa University of the Philippines Cebu Campus sa kursong Political Science ug kasamtangan nga miyembro sa usa ka progresibong grupo.

Nakig-alayon ang kapulisan sa labing duol nga paryente o kabanay sa mga namatay ug kon duna sila’y mga dokumento nga makapakita nga kabanay o paryente nila ang mga nakalas, ilang makuha ang lawas.

“We will coordinate with the nearest keen sa mga suspects nato then with the presentation of the appropriate documents then they will be released after all the process are undertaken.”

Gikompirmar ni Pelare nga ang Bilar mao ang yutang natawhan ni Domingo Compoc, alyas Silong, nga naila usab sa Bohol Party Committee nga si Kumander Cobra niadtong dekada 80.