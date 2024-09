Mga opisyal, kapulisan lakip sa susihon kabahin sa Pogo hub

Samtang nihimo og kaugalingong imbestigasyon si Lapu-Lapu City Mayor Ju­nard “Ahong” Chan sa ile­gal nga operasyon sa Philip­pine Offshore Gaming Operator (Pogo), ang mga abogado gikan sa Manila nihimo usab og pakiusi sa posibleng pagkalambigit ni­ini sa ilegal nga kalihukan.

Si Department of the Interior and Local Government (DILG) Undersecretary for External, Legal and Legislative Affairs Juan Victor Llamas sa pakighinabi sa SunStar Philippines, Huwebes, Septiyembre 12, 2024, niingon nga posibleng tulubagon sa mga opisyal sa lokal nga kagamhanan kalabot sa gironda nga giingong Pogo hub sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.

Ang memo giluwatan niadtong Septiyembre 4, wala madugay human sa pagpangronda sa Tourist Garden Hotel compound sa Barangay Agus, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Agusto 31, 2024.

Matod ni Llamas nga si DILG Secretary Benhur Abalos Jr. nimando sa pagmugna og task force alang sa paghimo og lawom nga imbestigasyon sa posibleng pagkalambigit sa mga ehekutibo sa lokal nga kagamhanan sa ilegal nga kalihokan sa Pogo hub nga nadiskubrehan sa Tourist Garden Hotel niadtong Agusto 31 .

Matod niya nga lakip sa ilang gitan-aw mao ang pagkasikop sa usa ka nasyonal nga langyaw nga si Shouqi Zhao kinsa naghupot sa Lapu-Lapu City Government-issued identification card (ID) nga naglista kaniya isip consultant sa Chinese business promotions ubos sa City Mayor’s Office.

“Hindi lang yan marami pang iba marami pang aspeto na dapat imbestigahan ng mas malalim pa…Kasi pag sinabi nating local government unit (LGU) maybe hindi lang kay mayor or maybe doon sa other officials din ng city pati sa Philippine National Police (PNP) magtatanong din tayo,” martod ni Llamas.

Sigon niya nga ang grupo nilupad gikan sa Manila paingon sa Sugbo niadtong unang semana sa Septiyembre ug gimandoan nga tapuson ang imbestigasyon sa labing daling panahon.

“As of now on going ang investigation pero wala pang resulta. Fact-finding kasi ito kaya doon sila to get data and information and after that we will process all the data and then kung anong magiging recommendation ng fact finding team,” dugang ni Llamas.

Ang rekomendasyon iduso ngadto sa Office of the Ombudsman o sa Office of the President tungod kay ang Lapu-Lapu City usa ka highly-urbanized area.

“Sa Ombudsman, kasi nga sinasabi nga naming na kasi wala kaming disciplining authority over the LGU hindi kami pwedeng mag-preventive suspension, magdismiss. Kala kasi nila may ganun kaming power, binibigay namin yun sa Ombudsman,” dason ni Llamas.

REAKSIYON

Sa mensahe nga gipadala sa SunStar Cebu niadtong Huwebes, si Mark Anthony Bautista, public information officer sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nipadangat sa pamahayag ni Chan, kinsa anaa karon sa Manila, ngadto sa task force nga giumol sa DILG.

"With the task force already in place and the investigation underway, the city government is also conducting its own investigation, and we will cooperate," matod ni Bautista.

Sa laing bahin, si Police Lt. Col. Christian Torres, tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office (LLCPO), sa buwag nga pakighinabi niingon nga nadawat na nila ang memorandum gikan sa DILG niadtong Miyerkules, Septiyembre 11.

Si Torres niingon nga “bound to explain” sila subay sa direktiba sa Police Regional Office 7.

“Oo naa nana diri sa amoang opisina…Gahapon na-receive namo ang [memorandum] nga bound to answer mi sa maong statement ni DILG,” matod ni Torres.

“Gi-directan nami amoang regional office through sa among regional director na i-kuan mi bound to explain. I-include ang mga Station 4 commander as well as the chief intel,” dugang niya.

Ang tigpamaba sa LLCPO nagkanayon nga ang City Director bukas alang sa imbestigasyon ug adunay giandam nga mga dokumento aron pagsuporta sa ilang katin-awan.

Sa miaging report sa SunStar Cebu, gihimakak ni Chan si Zhao, kinsa nidonar og computers ug solar panel lights sa Siyudad, isip consultant sa Chinese business promotions.

Sa laing kalamboan, gihimakak usab niya ang mga alegasyon sa usa ka litrato nga nag-circulate online kauban si Zhao, presidente sa Tourist Garden Hotel, nga nagsul-ob og consultant's ID gikan sa iyang opisina nga nag-ingon nga kini gimaneho sa "politika." / TPM, DPC