Mga opisyal mibiyahe sa Uropa gipa-Ombudsman

Gireklamo sa Sugboanong abogado nga si Julito Añora Jr. niadtong Martes sa hapon, Nobiyembre 11, 2025, sa Office of the Ombudsman Visayas ang mga opisyal nga nanglarga sa Europe niadtong Nobiyembre 4, 2025, bisan pa sa pagsingabot nga katalagman sa Sugbo.
Ang gireklamo mao sila si Kongresista Vincent Franco “Duke” Frasco sa 5th District, Liloan Mayor Aljew Fernando Frasco, Catmon Mayor Avis Ginoo-Monleon, San Francisco Mayor Alfredo Arquillano Jr., Tudela Mayor Greman Solante, Poro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago, ug Compostela Mayor Felijur Quiño.
Mga punto ni Añora, angayan unta gikanselar sa mga mayor ang biyahe tungod sa advisory sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) bahin sa bagyo.
Gihulagway niya kini og “mere incompetence” tungod kay si Mayor Nico sa Borbon nikanselar sa iyang biyahe, apan ang uban wala. Matod niya angayan lang manubag ang mga opisyal tungod kay daghang tawo ang namatay ug nagkinahanglan og tabang.
Ang posibleng kaso naglakip sa paglapas sa RA 10121 (Disaster Risk Reduction Act), Local Government Code, ug uban pang Anti-Graft nga balaod.
Sa iyang depensa, gihulagway ni Kongresista Frasco ang reklamo nga adunay misrepresentations sa kamatuoran ug balaod.
Giklaro niya nga ang iyang biyahe sa London usa ka authorized travel isip kabahin sa Philippine delegation sa World Travel Market (WTM).
Matod sa kongresista nga nibalik dayon siya sa Pilipinas pagkasunod adlaw , Nobiyembre 5 human nahibaw-i ang grabeng baha ug niabot sa Sugbo niadtong Nobiyembre 6 aron moapil dayon sa relief ug coordination efforts. / ANV