Mga opisyal sa DOTr giawhag nga mag-commute
Giawhag sa Department of Transportation (DOTr) ang ilang mga personahe nga mag-commute aron mas masabtan nila ang adlaw-adlaw nga kahimtang sa mga pasahero.
Si Acting Secretary Giovanni Lopez sa DOTr nagpagawas og memorandum nga ‘nag-obligar’ sa mga opisyal nga mosakay sa pampublikong sakyanan gikan ug padulong sa trabaho labing minos kausa sa usa ka semana sugod sa karong adlawa, Septiyembre 17.
Kinahanglan silang mosumite og pruweba nga nisakay sila og pampublikong sakyanan sama sa litrato, ingon man ticket o resibo sa pagbayad ngadto sa undersecretary sa ahensiya diin sila nahisakop.
Gikinahanglan sab silang mosumite og sinemana nga report sa ilang mga nahimo nga maglakip sa ilang mga obserbasyon, rekomendasyon, ug mga action plan.
“The offices of the Undersecretaries concerned shall collate all reports, including their respective accomplishment reports, and submit (it) to the Office of the Secretary for discussion during the scheduled DOTr Executive Committee Meetings,” sumala sa memo. / TPM / SunStar Philippines