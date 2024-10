Mga opisyal sa Dumanjug Police Stn gipangrelibuhan

Ang hepe sa Dumanjug Police Station lakip ang iyang deputy ug imbestigador ang gipangrelibuhan sa katungdanan sa Biyernes, Oktubre 25, 2024 human ang Cebu Provincial Capitol nakadawat og reklamo nga giingong gipalusot sa mga polis ang mga baboy gikan sa Negros Oriental.

Matod ni Police Captain Rex Eden Baguio, Information Officer sa Cebu Provincial Police Office (CPPO) nga ang mga gipangrelibohan mao sila si; Police Captain Kelvin Roy Mamaradlo, hepe sa Dumanjug Police Stn., Police Lieutenant Heine Aspera, deputy station commander ug Police Staff Sergeant Reynold Burlado.

Kasamtangan nga gibutang ang tulo ka mga opisyal sa Provincial Holding Admin Unit sa CPPO samtang naka-ung-ong ang administratiba nga imbestigasyon nga himuon sa Provincial Investigation and Detective Management Unit.

Kasamtangan nga gihimong hepe si Police Captain Michael Calaurian sa maong police station samtang wala pa mo-assign si Police Colonel Percival Zorilla, hepe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo.

“Ibutang sila sa PHAU pending investigation, wala pay order si PD sir kung kinsa ang ipuli nila didto,” matod ni Police Captain Rex Eden Baguio.

Matod ni Baguio nga adunay mireklamo sa buhatan sa gobernador labot sa pagpalusot sa mga baboy gikan sa probinsya sa Negros Oriental nga giagi sa pantalan sa Dumanjug apan wala siya masayod kon unsay partisipasyon sa mga polis labot niini.

Una na nga gidili ang pagsulod sa mga baboy gikan sa mga silingang probinsya sa Sugbo subay sa pag pugong sa sakit nga African Swine Fever kun ASF.

“Kini is alleged lang ni kung unsa ang ilang involvement ani kay as of this time ongoing pa ang investigation regarding ani kung naa ba gyud silay involvement ani that is why ang gibuhat sa province gi remove lang sa sila sa ilang post,” dugang ni Baguio.

Hugot nga gibantayan ang tanang pantalan sa probinsya sa Sugbo nga dili makasulod ang mga baboy gikan sa Negros lakip na sa mga silingang lalawigan aron mapugngan ang pagkatap sa ASF.