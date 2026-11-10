Mga ospital sa probinsiya gihata’g infant incubators

Gisugdan na sa Cebu Provincial Government ang pagpanghatag og 14 ka bag-ong infant incubators sa mga provincial ug district hospitals sa Sugbo aron mas matabangan ang mga masuso, ilabi na ang mga premature o kulang sa timbang nga bata.
Tulo ka units ang unang gipanghatag, diin duha niini napunta sa Cebu Provincial Hospital (CPH)-Carcar ug ang usa sa Minglanilla District Hospital.
Ihatod ang nahibiling mga incubator inig abot niini.
Unahon ang provincial hospitals, lakip ang mga ospital sa isla sa Bantayan ug Camotes, ug kadtong giandam alang sa pag-upgrade ngadto sa Level 1.
Matod ni Capitol Health Consultant Dr. Nikki Baricuatro Catalan-Vizcayno, kabahin kini sa paningkamot sa Kapitolyo nga makompleto ang mga kagamitan sa mga ospital aron dili na kinahanglan mobiyahe og layo ang mga residente aron magpatambal.
Gawas sa bag-ong mga ekipo, gipapaayo na sab ang mga karaang building ug pasilidad sa mga ospital aron mapaspasan ang ilang pag-upgrade.
Dako kini og tabang sa premature babies ug mga masusong kulang sa timbang tungod kay mapabilin sa incubator ang saktong kainit sa ilang lawas samtang gibantayan sa mga nurse ug doktor.
Alang sa sektor sa panglawas, naggahin si Gov. Pamela Baricuatro og P5.8 bilyunes, ang kinadak-ang bahin sa gisugyot nga P14.6-bilyunes nga budget sa probinsiya alang sa 2027. / ANV