Mga pahasubo ngadto ni Sibonga Mayor Bacaltos

Gikasubo ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang kalit nga pagtaliwan ni Sibonga Mayor Lionel “Balondong” Bacaltos kagahapon Septiyembre 25, 2024.

Si Garcia nipahigayon sa Caravan of Government Services sa lungsod sa Alcoy sa dihang nadawat niya ang taho kalabot sa gisangputan sa mayor.

“Gikasubo gayud tinuod nako sa dihang nasayod ko gani daghan ang nanawag ganina apan taliwala ko sa usa ka meeting nga Di gyud ko makatubag. Ganiha pa lang alas 2:00pm ko nasayod...kalit lamang kaayo nga nawala. Kalit ug siya mao si Mayor Balondong Bacaltos sa lungsod sa Sibonga. Di pa mi makatuo nga mao ning nahitabo...” matod ni Garcia pinaagi sa Sugbo News sa Septiyembre 25, 2024.

Iyang gidugang nga gawas sa buotan ug kugihan, si Bacaltos usab ang kamingawan sa tanan ilabi na nga mao kini ang magdala og pasiaw ug pakatawa atol sa mga tigum sa mga kadagkoan sa lalawigan.

“He possessed that unique ability to bring out smiles and laughter from every person he met. And he always had a ready smile for everyone.”

Si Daanbantayan Mayor ug League of Municipalities of the Philippines (LMP-Cebu Chapter) President Sun Shimura nasubo usab sa kalit nga kamatayon sa mayor.

“It is very sad that we lost another brilliant, a true public servant and a good friend in this great province,” tubag ni Shimura sa text sa Superbalita Cebu sa Septiyembre 25.

Kasamtangan nga naka half-mast ang bandila sa munisipyo sa lungsod sa Sibonga nunot sa kalit nga pagtaliwan sa mayor.

Lakip sa mipadangat sa ilang pahasubo ug mensahe si Talisay City Mayor Gerald “Samsam” Gullas kinsa mi-post sa iyang social media sa hulagway nila ni Bacaltos pagpadayag sa iyang kaguol sa hitabo.

“Sakita sa akong gibati ron oi. Kuyog paman tawn ta gabii Mayor Balondong.”

Ingon usab si Dumanjug Mayor Gungun Gica nga gikonsiderar niya nga labing suod nga mayor sa una distrito. Nanawagan ang gobernador sa tanang Sugboanon nga maghiusa sa pag-ampo sa pamilya ug hingpit nga kapahulayan ni Bacaltos.

Subay niining pagsuwat wala pa’y dugang detalye sa hinungdan sa kamatayon sa mayor nga gikatahong gi-atake sa sakit sa kasingkasing, ug wa pay opisyal nga pamahayag gikan sa pamilya. / ANV, DVG