Mga Pamaagi sa Paglanggikit (bahin 2)

Sa miaging gula, atong namantala ang unang bahin sa mga ludlis sa pulong nga kasagarang ginagamit sa kukabildo sa katawhang maglilitok ning pinulongana. Apasumpay sa maging gula, niining gulaa sa pahina sa AKABI karon, atong padayonon paghisgot ang laing tulo ka mga “ludlis sa pulong” (form of words) dinhi sa Binisaya-Sinugbuanong pinulongan.
(7) Huglong (syncope)
Nagtumbok kini sa ludlis diin adunay gitangtang nga usa o duha ka titik o litpung (syllable) diha sa sulod o tungang bahin sa pulong. Pananglitan.
Talaan 7: Huglong
Komentaryo:
Adunay angay matikdan niining ludlisa sa pulong. Atong makita ang mga litpung (syllables) nga gibadlisan sa ilawom, sama sa, alampuon, buluyagon, kalatkat, ug puluy-anan. Kining maong mga litpung naglangkob sa titik nga “l” pinarisan sa patingog (vowel) sa unang litpung sa pulong.
Dinhi, atong makita nga ang kahulogan sa paris nga mga pulong, alampuonon ug ampuonon, buluyagon ug buyagon, kalatkat ug katkat, ug puluy-anan ug puy-anan – managsama lamang ang ilang kahulogan, sa tagsatagsa ka parisan.
Apan, sa laing bahin, angay usab natong matikdan nga adunay pipila ka mga pulong nga daw susama niining maong ludlis, apan managlahi ang kahulogan sa duha ka mga pulong sa matag usa ka parisan. Makita kini sa pipila ka mga pananglitan.
(Ipadayon sa sunod gula)