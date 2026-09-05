Mga panghitabo sa Sugbo sa tibuok semana

Gipasidunggan ang mga Bayani
Nagsugod ang semana sa paghandom ug pagpamalandong samtang ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, pinaagi sa Cultural and Historical Affairs Commission, nagpahigayon og wreath-laying ceremony sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa Plaza Sugbo niadtong Ago. 31 alang sa National Heroes Day. Ang maong kalihukan nagpasidungog sa kabayanihon ug sakripisyo sa mga bayani sa nasod.
SOPA ni Gov. Baricuatro
Gipadayag ni Gov. Pamela Baricuatro ang iyang ikaduhang State of the Province Address sa Social Hall sa Capitolyo. Gitambungan kini ni Vice Gov. Glen Soco, mga bokal sa lalawigan, ug mga opisyal sa gobiyerno aron paminawon ang mga prayoridad ug programa sa probinsya.
Protesta sa Piston Cebu
Pagka-Sept. 1, nagprotesta ang Piston Cebu gawas sa buhatan sa DSWD 7 sa Carreta, Dakbayan sa Sugbo. Gitunol sa grupo ang ilang hangyo alang sa ayuda ug fuel subsidy. Nisunod ang usa ka diyalogo uban ni DSWD 7 Director Shalaine Marie Lucero aron kuhaon ang mga ngalan sa mga drayber nga nanginahanglan og tabang.
Pasidaan sa Haze
Sa Sept. 3, naputos sa baga nga haze ang kalangitan sa Metro Cebu nga nagpadulong sa level nga “Acutely Unhealthy” base sa pag-monitor sa Environmental Management Bureau sa DENR.
Prescon sa Bayan
Sa hapon sa samang adlaw, nagpahigayon og press conference ang Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) Central Visayas ug si Makabayan Vice President for Visayas John Ruiz III namulong. Gikundenar ni Ruiz ang iyang pagkadakop ug ang pagtumbok kaniya isip “most wanted” sa Sugbo human siya nakagawas pinaagi sa pyansa.
Regional Summit sa Eatof
Natapos ang usa ka semana nga regional cooperation and culture samtang nagkatigom ang mga representante gikan sa walo ka mga sakop nga nasod ug probinsya sa Lapu-Lapu City alang sa 19th East Asia Inter-Regional Tourism Federation (Eatof) General Assembly. Gipangulohan ni Gov. Pamela Baricuatro, ang maong asembleya nagdala sa temang “NEW EATOF, GO GLOCAL” aron palig-unon ang turismo ug pakigbatok sa climate change.
Kulturanhong Pasundayag
Aron sa pagpakita sa kulturang Sugboanon, nipasundayag ang Lumad Basakanon alang sa mga delegado pinaagi sa ilang huni ug sayaw. Natapos ang kalihokan sa pagpirmahay og Joint Declaration tali sa mga misalmot nga miyembro.