Mga pantalan, terminal gihugtan sa pagbantay

Gipahugtan pa og maayo sa Police Regional Office 7 (PRO 7) ang seguridad sa mga pantalan ug bus terminals sa Central Visayas human mabantayi nga nagkadaghan na ang namauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya tungod sa Christmas break.

Ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, Police Brigadier General Anthony Aberin, personal nga nisusi sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) ug pantalan sa dakbayan sa Sugbo kon igo ba ang gipatuman nga seguridad sa Sabado, Disyembre 23, 2023, duha ka adlaw sa dili pa ang Pasko.

Nabantayan hinuon sa PRO 7 director nga nahan-ay na ang tanan. Gani matag 100 meters sa kadalanan dunay mga police personnel nga naka deploy.

“Ang nakita ko lang nga medyo dapat natin i-improve is yung ibang polis na naka deploy sa karsada is yung buddy nila is masyadong malayo. Dapat magkalapit dapit para if something’s happen, at least andun kaagad yung kasama niya”, matod ni Aberin.

Napanglantawan nga mo­dag­han ang mga tawo inig Disyembre 24-25, 2023 nga mamauli busa kinahanglan nga tutokan sa kapulisan ang mga pasilidad nga agianan sa publiko.

Tungod niini, iyang gimandoan ang tanang city ug provincial police office directors nga dugangan pa ang mga polis nga ipakatap sa kadalanan, ilabi na sa dakbayan sa Sugbo.

Rason ni Aberin nga aron magpabiling malinawon ug luwas ang mga bisita nga naa karon sa siyudad sa Sugbo.

“Kasi kung walang CCTV, mas mahihirapan tayo when time comes may mangyayari na insidente”, dugang ni Aberin.

Nakighinabi usab siya sa bus drivers nga kinahanglan kondisyon sila sa kanunay, lakip na ang ilang mga unit nga gianeho.

Niadto pa lang Huwebes, Disyembre 21, nagsugod na pagbaha ang mga pasahero sa mga pantalan sa Sugbo.

Nisamot pa kini niadtong Biyernes. Dunay mga buot mopalit pa unta og tiket sa barko apan dugay nang nangapuno ang barko.

Gituohan nga ang long weekend ang hinungdan kay gideklarar nga holiday ang Disyembre 26, Martes.