Mga partisipante sa SLP program nakabenepisyo sa mga kalihokan

Niadtong Abril 2024, gipakita sa DSWD 7 ang mga produkto sa mga benepisyaryo sa nagkalainlaing mga kalihokan nga giorganisar niini.

SLP MOA

Mokabat sa 16 ka ahensiya sa gobyerno ug upat ka pribadong ahensya ang nagtapok sa Robinsons Galleria Cebu Atrium aron sa pagpanday sa ilang mga pasalig sa pagsuporta sa pagpatuman sa SLP program sa Central Visayas pinaagi sa memorandum of agreement (MOA).

Ang DSWD 7 ug mga kaubang ahensya nagtinguha nga maumol ang mga partisipante nga mahimong malampuson nga mga negosyante nga ma­kabuntog sa mga hagit, labi na sa ilang mga negosyo.

Atol sa Abril 8 nga MOA signing ug sa Abril 9, ang mga benepisyaryo, ang tanang miyembro sa SLP associations, mipakita sa ilang mga produkto sa Robinsons Galleria Cebu Atrium diin ang mall-goers ug ang publiko namalit og mga lokal nga produkto gikan sa lainlaing bahin sa rehiyon.

Nalakip kini sa rattan furniture ug fixtures, pandan bag, basket, trapo, hand-painting, signature oil gikan sa Siquijor, homemade sabon, prutas, ug delicacy nga gibaligya sa makatarunganong presyo. Sa duha lang ka adlaw, nakakuha sila ug kinatibuk-ang P109,130.

SUMMIT

Ang DSWD 7 maoy nag-host sa TINDIG: 2024 KALAHI-CIDSS National Summit, nga gitambongan sa kapin sa 1,100 ka partisipante gikan sa tibuok Pilipinas.

Atol sa summit, ang mga benepisyaryo sa SLP, o ang gitawag nga mga partisipante sa programa, nipakita sa mga lokal nga delicacies ug nakadani sa mga partisipante gikan sa ubang rehiyon sa pagpalit ug pagsulay sa mga delicacy sa lalawigan sa Sugbo.

Kini ang mga lamian nga masi, chicharon, ampao, dried pusit, danggit, ug uban pa. Niabot sa P74,230 ang ilang halin sa upat ka adlaw nga kalihokan.

KADIWA

Ang Sustainable Livelihood Program (SLP) moapil sa Kadi­wa ng Pangulo nga kalihokan matag ika-15 ug ika-30 sa bulan nga dungan nga gipahigayon sa tanang upat ka probinsiya sa Central Visayas.

Ang Department of the Interior and Local Government (DILG) ug ang Department of Agriculture (DA) ang nanguna sa kalihokan, nagtanyag sa mga benepisyaryo sa programa og plataporma sa pagbalig­ya sa ilang mga produkto ug pagpalapad sa ilang network sa mga koneksyon sa negosyo.

Atol sa Kadiwa Ng Pangulo nga kalihokan nga gipahigayon sa MEPZ sa Lapu-Lapu City niadtong Abril 22-25, ang unom ka mga partisipante sa SLP Program nitala og kinatibuk-ang halin nga P85,433.

Sa Abril, ang mga partisipante sa SLP Program nakaabot sa kinatibuk-ang halin nga P268,793.

Kini nga mga halin dako kaayog natampo sa pagtubo sa ekonomiya sa mga partisipante nga nagpakita sa kalampusan sa programa sa pagkab-ot sa tumong niini sa pagpauswag sa socio-economic status sa mga partisipante. / PR