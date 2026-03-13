Mga pasahero naglibog sa unang adlaw sa CBRT

Nitumaw ang kalibog sa mga pasahero kon asa dapit sila mahimong mokanaog sa bus sa unang adlaw sa operasyon sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) niadtong Biyernes, Marso 13, 2026, hinungdan nga nanawagan ang mga opisyal sa dakbayan alang sa mas lig-on nga pagpasabot sa publiko.
Matod ni Cebu City Councilor Winston Pepito, daghan gihapong pasahero ang nagtuo nga ang mga bus puwede ra mohunong bisan asa dapita.
Giklaro ni Pepito nga ang mga bus mohunong lamang sa CBRT stations, og dili kini makahunong sa mga dapit nga gawas sa ilang kaugalingong lane diin mosagol kini sa ubang sakyanan.
Atol sa usa ka biyahe nga nasaksihan sa SunStar Cebu, usa ka pasahero ang nihangyo nga munaog sa dapit gawas sa CBRT station.
Apan wala kini tugoti sa konduktor ug gipasabot nga ang mga pasahero mahimo rang monaug sa opisyal nga bus stops.
Ang maong pasahero way nahimo kondili monaog na lang, dungan sa pag-ingon nga ang CBRT wala magsilbi sa iyang katuyoan.
Bisan pa sa kalibog, pipila ka mga pasahero nga nisakay sa Cibus nga nagdagan sa CBRT Package 1 corridor gikan sa Il Corso paingon sa Cebu IT Park niingon nga hapsay ug mas paspas ang biyahe kon itandi sa tradisyonal nga mga bus.
Matod ni Pau (tinuod nga ngalan gipugngan), 31, usa ka pasahero, ang biyahe walay hunong ug medyo paspas.
Namatikdan ni Pepito nga ang biyahe nakalikay sa grabeng trapiko tungod sa gipahinungod nga mga lane ug daling nakaabot sa destinasyon.
Ang paghinay sa dagan masinati lamang sa mga bahin gawas sa CBRT lanes diin ang mga bus makig-ambit na sa dalan sa ubang mga sakyanan.
Giklaro sab ni Pepito ang schedule sa libreng sakay ubos sa “Libreng Sakay” program sa Department of Transportation.
Ang mga sumasakay makasakay nga libre gikan sa alas 6 hangtod sa alas 9 sa buntag, ug alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabii. Ang regular nga pletehan ipatuman gawas sa maong mga oras.
Samtang ang pangulo sa Cebu City Transportation Office (CCTO) nga si Raquel Arce niingon nga kasarangan ngadto sa bug-at nga dagan sa trapiko ang nasinati sayo sa buntag, apan pag-abot sa hapon, nagsugod na kini og kahuot.
Ang kahuot sa trapiko nasinati sa may Fuente Osmeña Circle ug sa palibot sa N. Bacalso Avenue. /