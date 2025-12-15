Mga pasilidad sa ospital sa probinsiya palambuon

Subay sa tinguha nga palambuon ug bag-ohan ang pipila ka bahin sa infrastructure sa hospital sa Lungsod sa Balamban, gisusi ni Dr. Nikki Catalan, Provincial Health Consultant, ang maong pasilidad.
Gipahibalo sa Kapitolyo nga tumong sa pagbisita niini ang pagseguro nga andam ug hapsay ang mga lugar nga katukoran ug ayuhon nga mga pasilidad sa hospital.
Lakip sa gisusi pag-usab ni Catalan ang mga empleyado ilabi na sa uban pang mga kahimanan nga gikinahanglan niini sa operasyon sulod sa hospital.
Gawas sa gihimong pagsusi, gi-turn over sab sa kagamhanan ang bag-ong anesthesia machine nga gi-donate sa Syntech Properties ug WOH Hup Trust.
Personal kining gidawat ni Dr. Olivia Dandan, Chief of Hospital sa CPH-Balamban.
Ang maong ekipo giingon'g dako og ikatabang sa pagpatuman sa mga major operation sa mga pasyente.
Laing hospital nga gibisita ni Catalan ang sa Lungsod sa Tuburan aron susihon sab ang mga pasyente sa lugar. / ANV