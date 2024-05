Mga Pinoy nga dunay HIV moabot og 400K sa 2030

Mga Pinoy nga nagpuyo nga adunay human immunodeficiency virus (HIV) gibana-bana nga molapas sa 400,000 sa tuig 2030, ang Department of Health (DOH) mi­ingon, kon dili mapugngan ang dagan niini karon.

Sa usa ka pamahayag, ang DOH miingon nga posibleng mosaka ang ihap sa mga tawo nga adunay HIV (PLHIV) sa nasod kon dili mabuhat ang gikinahanglan nga mga lakang.

“The projected number of Filipinos living with HIV may increase significantly by 2030, from an estimated 215,400 in 2024, to 401,700, should there be no improvement in the services for HIV/AIDS prevention in general and PLHIV support in particular,” matod sa DOH.

Base sa pinakaulahing HIV and Aids Registry of the Philippines (Harp) report, gikan sa 1984 hangtod Marso 2024, adunay kinatibuk-ang 129,772 ka kaso sa HIV ang na-diagnose sa Pilipinas.

One-third (34 percent) sa kinatibuk-ang ihap sa mga kaso anaa sa National Capital Region (NCR) nga adunay 43,534 ka kaso, gisundan sa Calabarzon (21,520), Central Luzon (13,522), ug Central Visayas (10,522).

Ang DOH nakamatikod nga, sa kinatibuk-ang kaso, 82 por­syento ang mga lalaki nga nakig­hilawas sa mga lalaki (MSM).

Sa mga MSM, ang departamento sa panglawas miingon nga hapit katunga (47 porsyento) gikan sa mga batan-on nga nag-edad og 15 hangtod 24 anyos.

“There is a concentrated epidemic among key and vulnerable populations,” matod sa DOH.