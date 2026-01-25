Mga Pinoy sa Amerika naghiusa alang sa Sinulog

Dul-an 500 ka mga sakop sa Filipino-American community gikan sa nagkalain-laing estado sa Amerika ang nagkahiusa alang sa Sinulog sa Topeka 2026 didto sa Kansas, USA.
Sa usa ka interbyu sa SunStar Cebu, ang presidente sa Sinulog sa Topeka nga si Cherryl Delacruz nipaambit nga ang kalihokan karong tuiga maoy pinakadaghan og nisalmot sukad natukod ang festival pipila ka tuig na ang milabay.
Gihulagway ni Delacruz ang gidaghanon sa mga mitambong nga "overwhelmingly positive."
Matod niya, wala siya magdahom nga mosaka og maayo ang numero, sanglit ang iyang gipaabot anaa lang sa 400, susama sa mitambong sa imaging tuig.
Iyang nahinumdoman ang unang tuig sa festival niadtong 2011, diin pipila ra ka tawo ang misalmot sa selebrasyon.
“It’s all for the glory of Sto. Niño. Having that large crowd is so inspiring,” matud ni Delacruz.
“That large crowd, also honoring Señor Sto. Niño, the Child Jesus, is just very heartwarming and as a Cebuano that made me so emotional.”
Ang Feast Day, nga giselebrar dungan sa adlaw sa Sinulog sa Pilipinas, gipahigayon sa Christ the King Church ug gipakita ang bibo nga drumline ug parade sa street dancing.
Pito ka dance teams gikan sa tanang pundok sa edad ang nagrampa gikan sa simbahan paingon sa gymnasium sa Christ the King, diin ilang gisalohan ang pagkaong Pinoy, lakip na ang lechon.
Si Michael Obenieta, usa sa mga pioneer nga miyembro sa komite sa Sinulog sa Topeka, nahinumdom nga ang selebrasyon nagsugod ra kaniadto sa usa ka apartment complex, ug anam-anam nga nidako samtang nagkadaghan ang mga pamilya ug mga higala nga miapil.
Matod ni Obenieta, ang iyang motibasyon sa pagpahigayon sa festival bisan layo sa Sugbo mao ang paghatag sa iyang mga anak og higayon nga makasinati sa Sinulog, bisan pa og naa sila sa gawas sa nasod.
Gidugang usab niya ang epekto sa kultura sa iyang pamilya, lakip na ang asawa sa iyang anak nga gikan sa atheist background apan nakagusto na sa tradisyon, nga iyang gihulagway nga epektibong paagi sa pagkonektar sa pagtuo ug pagtahod.
Alang kang Delacruz, ang Sinulog sa Topeka nagsilbing buhing kamatuoran kon giunsa sa debosyon pagdasig ang usa ka komunidad.
Iyang gihatagan og gibug-aton nga gawas sa mabulukong sayaw ug bibo nga musika, ang selebrasyon nagpakita sa panaghiusa sa komunidad, bisan unsa pa ang gigikanan o kaagi sa mga tawo.
“Our theme this year is ‘In Sto Nino, We Are One’...I witnessed how the community or event brought together whether you are Filipino, American or other ethnicity. It was just a joyful expression of unity and devotion in a place that is very far from Cebu,” sumala ni Delacruz.
Ang komite migahin og tibuok tuig sa pagpangandam alang sa maong kalihokan, diin unang higayon usab nga ang siyam ka adlaw nga novena Masses gihimo sulod sa simbahan.
Sila si Delacruz ug Obenieta mipadayag sa ilang kinasingkasing nga pasalamat sa mga boluntaryo alang sa ilang dedikadong serbisyo, ingon man sa mga pamilya nga mi-sponsor ug mi-donate aron mahimong posible ang selebrasyon.
Tungod sa kalampusan karong tuiga, ang mga organizers nagplano na alang sa Sinulog sa Topeka 2027, nga gipaabot nga mas dako ug mas mabulukon pa. / DPC