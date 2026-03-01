Mga Pinoy sa Middle East luwas

Nagpabiling luwas ang mga Pinoy sa Middle East taliwala sa nagakainit nga tensyon human gilusad sa Estados Unidos ug Israel ang dungan nga pag-atake sa Iran, sumala sa Department of Migrant Workers (DMW) karong Dominggo, Marso 1, 2026.
Sa usa ka interbiyu sa radyo, si DMW Secretary Hans Cacdac nagkanayon nga kanunay silang nakig-alayon sa mga embahada sa Pilipinas sa Middle East aron maseguro ang kahimtang sa mga Pinoy sa rehiyon.
“Nakipagpulong na tayo sa ating respective embassies, ambassadors, at labor attachés on the ground patungkol sa sitwasyon ng mga Pilipino on the ground, patungkol sa sitwasyon din ng mga personnel on the ground at sa kabuuang ulat, walang Pilipino na nasaktan or malubhang apektado nitong mga pag-atake,” batbat ni Cacdac.
Gipasalig ni Cacdac nga aduna nay mga contingency plan, lakip na ang paghatag og kinahanglanon sa naapektuhang mga Pinoy ug ang posibleng pagpauli (repatriation) kon mosamot pa ang panagbangi. Siya nidugang nga wala pa’y rason alang sa dako nga kabalaka sa pagkakaron.
“Lahat naaabot at mayroon na ring mga humingi ng tulong in terms of whereabouts ng kanilang mga mahal sa buhay at lahat naman ito ay natutugunan. Kasama na rito ‘yung flight cancellations dito sa sarili nating bansa,” pagtataw ni Cacdac.
Ang Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) nanawagan sa mga Overseas Filipino Worker (OFW) sa Middle East nga sundon ang mga palisiya ug tambag sa Embahada sa Pilipinas ug sa lokal nga mga awtoridad, hilabi na ang pag-ila sa labing duol nga shelter, pagmabinantayon sa mga emergency alerts, ug paglikay sa mga dapit nga delikado.
Ang armadong kusog sa Israel nipahibalo niadtong Sabado sa buntag, Pebrero 28, og usa ka pre-emptive strike sa daghang siyudad sa Iran, lakip ang capital nga Tehran.
Gipunterya niini ang military installations, air defense systems, missile sites, ug mga imprastraktura nga naay kalabutan sa nukleyar.
Ang militar sa Estados Unidos niapil usab sa kampanya pinaagi sa long-range strikes gamit ang mga missile ug aerial assets.
Gihulagway ni US President Donald Trump ang maong aksyon isip usa ka “major combat operation” nga nagtumong sa pagpukan sa hulga gikan sa rehimen sa Tehran. Gipahibalo usab niya nga napatay ang Supreme Leader nga si Ayatollah Ali Khamenei sa maong mga pag-ataki.
“Khamenei, one of the most evil people in history, is dead. This is not only justice for the people of Iran, but for all great Americans, and those people from many countries throughout the world, that have been killed or mutilated by Khamenel and his gang of bloodthirsty thugs,” asoy ni Trump.
“He was unable to avoid our intelligence and highly sophisticated tracking systems and, working closely with Israel, there was not a thing he, or the other leaders that have been killed along with him, could do.”
Sa Dubai, upat ka mga tawo ang nasamdan human sa mga bawos nga pag-atake (retaliation) sa Iran sa main gateway niini. Ang sikat nga Burj Al Arab hotel nakaangkon usab og kadaot tungod sa airstrikes.
Duna usab labing menos usa ka tawo ang namatay samtang pito ang nasamdan sa usa ka insidente sa Zayed International Airport sa Abu Dhabi taliwala ning maong atake. / TPM / SunStar Philippines