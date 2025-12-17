Mga Pinoy sa Thailand, Cambodia papaulion kon mograbe ang sitwasyon

Ang Department of Migrant Workers (DMW) niadtong Lunes, Disyembre 15, 2025, mipadayag sa kaandam nga i-repatriate o paulion ang mga Overseas Filipino Workers (OFWs) sa Thailand ug Cambodia taliwala sa nagpadayon nga panagbangi sa utlanan tali sa duha ka nasud.
Sa usa ka interbyu sa telebisyon, si Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac mipasalig sa kaandam sa gobyerno apan miingon nga wala pa sila makakita og panginahanglan sa pagkakaron.
“Nakahanda naman tayo parati sa pagmamanman ng situation at sa repatriation efforts,” matud ni Cacdac.
“But, hindi natin nakikita na magkakaroon ng repatriation. As long as humupa ang situation ay makakabalik naman sila sa trabaho,” dugang niya.
Sa sayo pa, nitumaw ang armadong panagbangi tali sa Thailand ug Cambodia tungod sa ilang dugay nang panaglalis sa utlanan.
Ang panagbangi sukad niadto mipugos sa usa ka dako nga paglalin (mass exodus) sa mga sibilyan sa duha ka nasud.
Sa pagkakaron, miingon si Cacdac nga wala pay mga OFW nga gikataho nga nasamdan o namatay sa maong panagbangi.
“We continuously monitor the situation. Wala naman reported injuries or fatalities so far, and we hope it stays that way,” sumala ni Cacdac.
Hinuon, siya miingon nga adunay 251 ka mga OFW sa Thailand nga naapektuhan sa mga panagsangka.
“All are safe and sound for and are either in evacuation centers or residences of other Pinoys,” asoy ni Cacdac.
Sa laing bahin, siya miingon nga nag-ihap pa sila sa mga OFW nga na-apektuhan sa Cambodia.
“There are fewer OFWs in Cambodia than in Thailand. We are hoping na hindi apektado ang mga Pinoy dun sa Cambodia,” matud niya. /TPM/SunStar Philippines